Prefeitura reduz luzes do complexo Ponta Negra para evitar aglomeração de pessoas

Diante do aumento no número de casos da Covid-19 no Amazonas, a Prefeitura de Manaus, preocupada com a saúde da população, reduzirá a iluminação pública do complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, a partir desta quarta-feira, 6/1. O objetivo é diminuir o número de pessoas que circulam no local, especialmente no calçadão superior, e que geram aglomerações e maiores chances de propagação do novo coronavírus.

Os circuitos de luz da Ponta Negra serão desligados nas áreas do skate park até o estacionamento recuado. O calçadão também terá as luzes reduzidas, e a recomendação é para as pessoas buscarem outras áreas a fim de praticar atividades físicas, evitando contato com vários grupos.

Decisão judicial

O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), que administra o completo turístico, tem atuado na orientação de pessoas que vão ao parque praticar atividades físicas, atentando, ainda, para a decisão da Justiça que suspende as atividades econômicas não essenciais por 15 dias.

“Vivemos uma grave emergência em saúde pública, até mesmo na rede privada, provocada por um novo pico da pandemia, e estamos tomando as medidas necessárias para enfrentar essa crise de forma excepcional”, disse o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

Preocupação com a saúde

Conforme decreto municipal, a Ponta Negra segue interditada até o dia 31 deste mês. O ato normativo está publicado no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 1º de janeiro e faz parte de um pacote de medidas da Prefeitura de Manaus para o enfrentamento à pandemia, com foco no cuidado com a saúde da população.

Na última terça-feira, 5/1, por exemplo, o prefeito David lançou mais uma ação: o funcionamento de três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) móveis, como forma de ampliar a atuação da rede de atenção básica no enfrentamento ao novo coronavírus.

“A preocupação maior, no momento, é com a saúde da população, e, infelizmente, a pandemia voltou a crescer em Manaus. A cidade foi uma das primeiras a entrar em colapso e uma das primeiras a sair dele, agora voltou a verificar aumento no número de infectados. Por isso, optamos por ampliar o prazo de interdição da Ponta Negra”, destacou o prefeito David Almeida.

As atividades comerciais do parque também vão seguir o que foi determinado pela Justiça, funcionando apenas aqueles que trabalham nas modalidades de drive-thru, para retirada de produtos, e delivery.

Interdição

A Guarda Municipal e a Polícia Militar estão atuando nos acessos ao complexo e balneário, orientando as pessoas sobre os riscos de aglomerações. A Guarda Municipal ficará presente na Ponta Negra 24 horas. O acesso à praia continua proibido.