Prefeito David Almeida acompanha obras de revitalização no cemitério Nossa Senhora Aparecida

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), acompanhou, na manhã desta quarta-feira, 6/1, a ação integrada das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e de Limpeza Pública (Semulsp), que deu continuidade aos serviços de revitalização no cemitério Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro Tarumã, zona Oeste. Os trabalhos visam a dar mais dignidade e melhor acolhimento aos que visitam o espaço.

Acompanhado pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, e pelo secretário de Limpeza Pública, Sabá Reis, o prefeito David Almeida viu de perto o trabalho que está sendo realizado. Para ele, essa ação vai gerar benefícios às pessoas que precisam frequentar o cemitério.

Além disso, o prefeito reafirmou que irá construir novas sepulturas verticais para impedir que Manaus volte a sofrer com a questão funerária. “A cidade cresceu, e temos a necessidade de construir novas sepulturas verticais. Estamos fazendo a recuperação das 16 ruas do cemitério e faremos um trabalho de paisagismo, a fim de que possamos dar dignidade às pessoas que vão sepultar os seus entes queridos. Também já demos início ao processo no intuito de construir 22 mil sepulturas verticais”, disse David Almeida.

O vice-prefeito Marcos Rotta salientou os esforços para reestruturar o local e apagar a imagem negativa deixada pela gestão municipal anterior durante o primeiro pico da Covid-19 no município. “A orientação do prefeito David Almeida é de que a gente minimize um pouco, tente apagar as imagens do passado que colocaram Manaus, o Amazonas e o Brasil em um cenário muito triste, muito cruel. As imagens de pessoas sendo enterradas sem nenhum tipo de dignidade correram o mundo, pessoas sendo enterradas em covas coletivas. Estamos aqui em regime de mutirão. Outras secretarias estão fazendo aqui a poda, a varrição, a recuperação de túmulos e construindo espaços para sepultamentos mais dignos”, afirmou Marcos Rotta.

Cuidado especial

No cemitério Nossa Senhora Aparecida, a Semulsp está atuando com 250 servidores, que fazem a varrição, limpeza e capinação. Também foram instalados banheiros químicos para atender os usuários. Para Sabá Reis, os cemitérios de Manaus estão recebendo uma atenção especial da nova gestão municipal.

“Essa é uma das diferenças da gestão do David e do Rotta. Desde o primeiro dia, quando ele tomou posse, nós estamos trabalhando em toda Manaus, mas de uma forma muito especial e em todos os cemitérios, que não estão mais às escuras. Ele está todo iluminado a LED, e agora o Rotta vai entrar com a Seminf para recuperar as ruas que fazem parte desse complexo do cemitério”, destacou.

Foto – Dhyeizo Lemos / Semcom