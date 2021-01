Kits de Casa de Farinha entregues pelo Governo do Estado impulsionam produção nos municípios

Mesmo durante o período da pandemia, Sepror beneficia produtores tradicionais de farinha

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), realizou durante o ano de 2020 diversas entregas de insumos e kits que ajudaram no aumento da capacidade de produção, gerando emprego e levando alimentos para as famílias do estado. Uma dessas entregas foi a dos kits de Casa de Farinha, proveniente de contrato de repasse com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), para apoiar os produtores de farinha de mandioca no estado.

Apesar da pandemia de Covid-19, que atingiu a população como um todo, as ações não foram paralisadas. Em 2020, foram entregues 85 kits, totalizando 40 associações beneficiadas, e outros 35 estão em trâmite para serem entregues no início de 2021, beneficiando 29 municípios ao todo. Os kits são compostos de motor 05 CV, balança mecânica, cevador, prensa manual, bomba d’água, tacho de 58 polegadas e tacho de 75 polegadas.

A Associação dos Produtores Rurais da Comunidade São Lázaro Dominguinhos, em Caapiranga (distante 134 quilômetros de Manaus), foi uma das beneficiadas, tendo recebido três kits. Segundo o presidente da associação, Ilson Costa, a produção teve um crescimento com a chegada dos equipamentos.

“A gente aumentou nossa produção para três vezes mais do que antes. Recebemos materiais adequados, como prensa mecânica, tacho com maior capacidade de absorção, além dos outros itens. Nunca se viu um investimento tão alto no setor”, disse Ilson.

Outro município atendido foi o de Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros da capital), que recebeu os equipamentos durante o mês de março. “Dos três kits recebidos, dois estão instalados em comunidades indígenas e um na comunidade Vila Alteroza”, informa o presidente da associação, Izaías dos Santos.

Para o titular da pasta, Petrucio Magalhães Junior, o primeiro setor movimenta não apenas a economia como também é responsável pela nutrição das pessoas, sendo assim vital para o desenvolvimento humano.

“A farinha é o principal alimento da população amazonense, e sua produção é encontrada em quase todos os municípios do estado. As casas de farinha entregues pelo Governo do Amazonas melhoram as condições de trabalho dos agricultores e garantem melhor qualidade e maior produtividade da atividade”, disse o secretário.

Para 2021, está prevista abertura de edital para a entrega de mais 35 novos kits, totalizando, com as entregas de 2020, 120 kits de casa de farinha.

FOTOS: Diego Peres/Secom e Arquivo/Sepror