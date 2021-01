Hapvida seleciona as cinco startups finalistas para seu programa de inovação aberta

Ao todo, foram 169 inscrições de 90 startups; companhia é um dos maiores sistemas de saúde suplementar do país, com mais de 6,7 milhões de clientes

Acabam de ser divulgados os cinco finalistas do Explora – programa piloto de inovação aberta com startups do Hapvida realizado em parceria com a Kyvo Design-Driven Innovation. Os selecionados vão implementar projetos de inovação em um prazo de até quatro meses e colaborarão ativamente na performance da empresa nos próximos anos.

“Fomos muito criteriosos e selecionamos as startups que apresentaram cases consistentes e boa experiência dentro do setor que se candidataram. Privilegiamos aqueles que, ao mesmo tempo, irão solucionar os nossos desafios e também têm todo o potencial para crescimento de seus próprios negócios a partir da contribuição de nossos mentores e da própria experiência de realizar uma imersão e um piloto conosco”, comenta Fabio Calzavara, Head de Inovação e Design do Hapvida.

Confira os vencedores e os desafios correspondentes:

1- Cinnecta (Belo Horizonte): Como criar oportunidades a partir dos dados gerados pela empresa;

2- Zetta (São Paulo): Como melhorar a gestão de saúde e bem-estar do cliente a partir do seu histórico no Hapvida;

3- Avatar da Saúde (São Paulo): Como dar escala a programas de saúde preventiva (Viver Bem);

4- Flow (Recife): Como criar um canal mobile único de comunicação e serviços de RH com nossos colaboradores;

5- Kludo (São Paulo): Como implementar uma ferramenta para treinamento e sensibilização quanto à LGPD.

As startups escolhidas terão acesso a um pacote de benefícios, incluindo recursos para implementação dos pilotos de até R$ 16 mil, visibilidade do projeto, contato com diferentes áreas da organização, mentorias com executivos, acompanhamento Kyvo e Hapvida para desenvolvimento dos pilotos e possibilidade de rollout a partir dos resultados apresentados e do potencial da startup. Além disso, as startups contarão com uma atuação voltada para comunicação e RP, além de outros benefícios disponibilizados através da Comunidade Kyvo.

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2021 será feita uma imersão com os empreendedores selecionados e, a partir de março, será dado o início dos pilotos de inovação dentro da empresa.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6,7 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, além da operadora Hapvida e da healthtech Maida. Atua com mais de 36 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 47 hospitais, 191 clínicas médicas, 46 prontos atendimentos, 175 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.