Candidatos já podem acessar cartão de confirmação com local de prova do Enem 2020

De acordo com o Inep, no documento constam também outras informações, como número de inscrição e o registro da hora e data do Enem

Já está disponível o cartão de confirmação de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Trata-se do meio pelo qual os inscritos podem consultar o local onde devem fazer a prova. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no documento, constam ainda as informações como número de inscrição e o registro da hora e data do Enem.

Também é possível confirmar que o participante que pediu atendimento especializado será atendido. O mesmo serve para o inscrito que solicitou o tratamento pelo nome social. Os inscritos podem consultar o cartão na Página do Participante, na internet, e também pelo aplicativo oficial do Enem.

Atraso na aprovação da LDO deve prejudicar pequenos municípios brasileiros

Lei Kandir: prazo para declarar e receber recursos da Lei Complementar vai até 13 de janeiro

A recomendação do Inep é para que, quem vai fazer as provas, imprima o documento e leve no dia de realização do exame, junto com o documento oficial com foto. De acordo com instituto, o sistema tem funcionado normalmente e algumas reclamações sobre dificuldade de acesso podem ter sido causadas por tentativas de acesso durante a madrugada, quando o cartão de confirmação ainda não estava disponível.

Fonte: Brasil 61