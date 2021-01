CAIXA CREDITOU R$ 36,5 BILHÕES DO SAQUE EMERGENCIAL FGTS

Valores de até R$ 1.045 foram disponibilizados para mais de 51,1 milhões de trabalhadores

A CAIXA concluiu, nesta terça-feira (05/01), o pagamento de R$ 36,5 bilhões do Saque Emergencial FGTS para mais de 51,1 milhões de trabalhadores, que receberam automaticamente o recurso ou solicitaram o crédito pelo App FGTS até o último dia 31/12. O valor representa 96,6% do total previsto.



A liberação do Saque Emergencial FGTS teve início em junho de 2020, com base na Medida Provisória 946/20, que estabeleceu o valor de até R$ 1.045 por trabalhador, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas no FGTS.

O calendário de crédito em conta e saque foi estabelecido com base no mês de nascimento do trabalhador. A partir da data de crédito dos valores na Conta Poupança Social Digital, os recursos puderam ser utilizados em transações eletrônicas pelo App CAIXA Tem e, posteriormente, também em data específica, os valores remanescentes ficaram disponíveis para saque em espécie ou transferência, sem custo, para outras contas.

Outros números:

Dos R$ 36,5 bilhões creditados, a CAIXA registrou o retorno de R$ 12 bilhões para as contas do FGTS. Os valores referem-se a recursos que não foram movimentados nas Contas Poupanças Sociais Digitais. Cerca de 19 milhões de trabalhadores preferiram não utilizar esses recursos e tiveram os valores retornados às suas contas de FGTS, devidamente corrigidos.

Outros 400 mil trabalhadores registraram o pedido formal de desfazimento de créditos automáticos realizados pela CAIXA, totalizando R$ 300 milhões também retornados ao FGTS por esse motivo.

Canais de consulta:

A CAIXA disponibilizou os seguintes canais de atendimento para o Saque Emergencial FGTS: App FGTS, site fgts.caixa.gov.br, Central de Atendimento CAIXA 111 e Internet Banking CAIXA.

O Aplicativo FGTS teve mais de 45 milhões de downloads durante o período de pagamento. O site fgts.caixa.gov.br recebeu 85,7 milhões de visitas, o Internet Banking CAIXA 51,1 milhões e a central telefônica exclusiva registrou mais de 88,6 milhões de ligações.