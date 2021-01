4 dicas para sair da inadimplência e começar 2021 com o pé direito

Fintech Simplic dá dicas de como limpar nome para começar o ano sem dívidas; número de inadimplentes cresceu 50% na pandemia

De acordo com dados levantados pela Deep Center, empresa especializada em análise de dados, desde o começo da pandemia houve uma queda de 50% no pagamento das dívidas. Com esse cenário, somado as compras de fim de ano e as contas do início do ano, fica ainda mais desafiador manter a vida financeira em dia. Além disso, a pendência financeira fica atrelada ao histórico da pessoa, fazendo com que seu nome seja negativado.

Com o nome sujo, surgem as dificuldades para conseguir fazer um cartão, financiamento ou empréstimo, por exemplo, ou comprar produtos parcelados. Pensando nisso, a Simplic (https://www.simplic.com.br/) – fintech de crédito pessoal – separou quatro dicas para ajudar pessoas a sair da inadimplência e começar o ano com o pé direito financeiramente.

Consulte seu CPF: identifique quanto e para quem você deve

O primeiro passo é confirmar se você está inadimplente e quais são suas principais dívidas. Para isso, é possível consultar de forma gratuita o seu CPF no site Serasa Consumidor e verificar quais são as dívidas e qual o valor. Se possível, também recupere documentos que comprovem o valor inicial dos seus débitos e saiba quanto você deixou de pegar. Assim, é possível você identificar o CET (Custo Efetivo Total), já que o valor aumenta por conta de juros, multas e taxas.

Avalie sua situação financeira antes de pagar

Agora que você tem as informações em mãos, é hora de avaliar sua situação financeira. Organize todas as suas contas e despesas fixas do mês para identificar quanto do seu orçamento pode ser utilizado para quitar essas dívidas. Caso o dinheiro seja suficiente para pagar uma ou mais de uma das contas à vista, aproveite para negociar um desconto. Se os valores dos débitos não couberem no seu orçamento de maneira integral, é possível renegociar.

Renegocie suas dívidas

Se não é possível quitar uma dívida de forma integral, uma alternativa é negociá-la para pagar de forma parcelada. Entre em contato com o seu credor e peça uma proposta. Neste caso, não precisa ter receio de negociar um débito, afinal, o interesse de quitar é de ambas as partes, por isso, não tenha pressa e avalie a proposta e se ela cabe dentro do seu orçamento. Em caso positivo, é hora de assinar o contrato e começar a pagar. Quando existem muitas dívidas, é importante utilizar um critério para selecionar quais irá renegociar primeiro. Você pode optar pelos débitos que estão gerando mais juros, por exemplo, como cartões de crédito.

Fuja das tentações e de novas dívidas

Agora que você está organizando sua vida financeira, pagando ou negociando suas pendências, é importante evitar novas dívidas, especialmente com as tentações de compras de final de ano. Seja realista com você mesmo e com o seu orçamento, identificando o que realmente é necessário comprar e o que é apenas um desejo passageiro. Além disso, sempre que possível, dê preferência para pagamentos à vista: você pode conseguir um desconto e ainda evita mais parcelamentos e novas contas. Se organizar financeiramente com uma planilha de gastos e ter uma reserva de emergência também são caminhos para uma vida financeira mais saudável.

Sobre a Simplic

Lançado em 2014 no Brasil, a Simplic é a primeira plataforma de crédito pessoal 100% online do País. Inovadora, a ferramenta utiliza inteligência artificial, machine learning e big data para analisar dados dos usuários advindos de mais de 200 variáveis e é capaz de gerar uma resposta em menos de 3 segundos. Oferece empréstimos entre R$500 e R$3.500, que podem ser pagos em 3, 6, 9 ou 12 vezes, tudo de forma prática, rápida, segura e digital. Hoje, analisa mais de 10 mil propostas por dia e já originou meio bilhão de reais desde o início das operações.