Xbox Game Pass Ultimate oferece 30 dias de Disney+ no Brasil

serviço de streaming Disney+* acaba de entrar no pacote de vantagens para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate. São 30 dias de acesso irrestrito aos conteúdos da plataforma, incluindo filmes e séries saga Star Wars, obras da Marvel, desenhos da Disney e muito mais.

Para efetuar o resgate da vantagem, o usuário deve estar logado em sua conta no PC, Xbox ou app do Xbox no celular.

É importante lembrar que apenas novos usuários do Disney+ poderão usufruir da vantagem que, quando reinvidicada, levará o usuário ao site do serviço para conclusão do cadastro.

Atenção: o benefício pode ser reinvidicado até o dia 31/01/21, com o regate válido até 02/03/21.

*Válido apenas para novos assinantes Disney+. Apenas 18+. Após o teste, Disney+ renova automaticamente o preço mensal em vigor até você cancelar. Sujeito ao Contrato Disney+ para Assinantes: www.disneyplus.com/legal/subscriber-agreement. Tempo limitado de oferta. Uma vantagem por conta.