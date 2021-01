PRF registra 903 acidentes nas estradas durante festas de final de ano

Número de acidentes é 1% maior do que o registrado no mesmo período de 2019

Durante os dias 30 de dezembro e 3 de janeiro deste ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 903 acidentes em rodovias federais, contabilizando 67 mortes por essas estradas. Apesar disso, o total de vítimas fatais foi 9% menor do que o registrado em 2019. Além disso, o número de acidentes é 1% maior do que o registrado no mesmo período de 2019 e, deste total, 254 foram considerados graves por terem resultado em vítimas.

De acordo com o balanço realizado pela PRF, 1.150 pessoas ficaram feridas, o que representa queda de 6% na comparação com a Operação Ano Novo de 2019. Durante a operação, mais de 3,3 mil testes de “bafômetro” foram aplicados, resultando no flagrante de 479 motoristas que dirigiam após terem consumido bebida alcoólica – número 65% menor do que o registrado no período de 28 de dezembro de 2019 a 1º de janeiro de 2020.

As ações de educação para o trânsito, que visam a conscientização das pessoas sobre a importância de se obedecer às leis, atingiram mais de 3,3 mil pessoas. Durante a operação deste feriado de fim de ano, a PRF vistoriou mais de 125 mil veículos.

Fonte: Brasil 61