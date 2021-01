Prefeitura aponta necessidade de ajustes operacionais no Terminal 6

A Prefeitura de Manaus constatou a necessidade de ajustes na sinalização vertical e horizontal, além de mudanças no fluxo de veículos no interior e nas entradas e saídas do Terminal de Integração 6, no bairro Lago Azul, na zona Norte. Nesta terça-feira, 5/1, o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, esteve vistoriando o local, por determinação do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e verificou a necessidade das alterações.

Acompanhado de técnicos do IMMU e representantes de empresas de transporte das empresas que irão operar no terminal, Paulo Henrique frisou que, assim que as correções forem realizadas, o T6 estará apto aos usuários de transporte coletivo de Manaus, especialmente na zona Norte da capital.

Segundo o diretor-presidente, há a necessidade de adequações no local. “A estrutura física do terminal é boa, mas é preciso fazer ajustes operacionais. Precisamos saber a quantidade de ônibus que irá atender o terminal e como eles vão circular aqui dentro. Outra coisa importante é saber a forma como o terminal irá comunicar com o sistema viário no entorno, por exemplo, como os ônibus irão entrar e sair do terminal e se a sinalização viária está adequada”, disse.

Paulo Henrique adiantou que haverá ajustes na sinalização. “Vamos planejar internamente, no IMMU, o que pode e deve ser mudado e apresentar ao prefeito David Almeida uma perspectiva de funcionamento do terminal”, frisou.

Outro item destacado pelo diretor-presidente é a verificação de eventual necessidade de adequação física. “Como exemplo, há uma rotatória perto da entrada do terminal que é muito pequena e os ônibus estão tendo dificuldade para circular. Existem problemas que nem são do terminal, mas da interligação com o sistema viário. A equipe de planejamento irá pontuar estas questões em busca de soluções”, destacou.