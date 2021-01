Dra. Mayara convoca Comissão de Saúde para definir ações de combate à Covid-19 no AM

A Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) do Governo do Amazonas abre, nesta terça-feira (05/01), o período para os pescadores manejadores de pirarucu solicitarem habilitação na política de subvenção econômica de um dos maiores peixes de água doce do Brasil. Realizado pela primeira vez no estado, o incentivo vai garantir a subvenção no valor de R$ 1 para cada quilo comercializado, que será repassado aos manejadores pela ADS.