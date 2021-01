Proprietários de veículos não vão pagar Seguro DPVAT em 2021

Seguindo a determinação do prefeito David Almeida, o vice-prefeito, Marcos Rotta, se reuniu na manhã deste sábado, 2/1, com o titular do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, e representante do consórcio Manauara – formado pelas empresas J Nasser Ltda e Soma Ltda – para alinhar ajustes na sinalização do novo complexo viário Professora Isabel Victoria, localizado na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.