“MasterChef Brasil” abre inscrições para a oitava temporada de cozinheiros amadores

As inscrições para a oitava temporada do MasterChef Brasil já estão abertas. Os interessados em participar da competição culinária, que será exibida pela Band em 2021, deverão preencher um formulário no site oficial da emissora (https://inscricao.band.uol.com.br/).

Para concorrer a uma vaga na atração, os participantes precisam ser maiores de 18 anos e não podem ter prestado serviços profissionais como cozinheiros. Também não serão aceitas inscrições de pessoas já tenham curso superior em Gastronomia ou sejam estudantes da área.

As inscrições para a nova temporada ficarão abertas até o dia 31 de março (data sujeita a alteração). A convocação dos selecionados, na primeira etapa, está prevista para acontecer até 30 de abril. O período de gravações ainda não foi definido. Veja aqui o regulamento completo!

Desde a estreia do programa no país em 2014, os cozinheiros amadores Elisa Fernandes, Izabel Alvares, Leonardo Young, Michele Crispim, Maria Antonia Russi, Rodrigo Massoni e Anna Paula Flaquer Nico realizaram o sonho de levantar o troféu do talent show culinário mais disputado do mundo.

O MasterChef Brasil é um formato da Endemol Shine Group. O programa é uma produção Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health.