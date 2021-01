Anvisa autoriza importação de 2 milhões de doses de vacina contra Covid-19. A aplicação na população brasileira ainda não está autorizada, mas a permissão de importação garante a disponibilidade do imunizante quando o registro e o uso forem aprovados.

No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz é a responsável por produzir a vacina, desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. No entanto, o imunizante com permissão de importação é o da empresa Serum Institute of India, que produz a vacina da AstraZeneca, no país asiático. Na Índia, o uso emergencial já foi aprovado.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a previsão é que as doses cheguem ao Brasil ainda em janeiro, e a Fiocruz deve garantir condições de armazenamento e segurança, para manutenção da qualidade do imunizante, até que seja autorizado o uso no País.

Fonte: Brasil 61