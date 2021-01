Prefeito David Almeida anuncia ações de governança da iniciativa privada para administrar a Prefeitura de Manaus

O novo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou, em discurso na solenidade de posse ocorrida na tarde deste dia 1º de Janeiro de 2021, na Câmara Municipal e transmitida virtualmente, o objetivo de levar para o serviço público municipal as ações de governança da iniciativa privada no que se refere a metas, gestão, cobranças e eficiência.

“Vamos perseguir a excelência dos serviços com melhor qualidade de ensino, saúde, transporte, infraestrutura, esporte, lazer e demais áreas”, afirmou o novo prefeito, prometendo ainda ser implacável com o desperdício e a ineficiência, definidos por ele como grandes adversários do serviço público.

Na solenidade, que contou com a presença virtual de autoridades como o governador Wilson Lima, do deputado estadual Fausto Junior, representando a Assembleia Legislativa do Estado (ALE-Am), desembargador Domingos Jorge Chalub, presidente do TJAM, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Aristóteles Thury, entre outros, foram empossados também o vice-prefeito Marcos Rota, assim como os 41 vereadores, em solenidade conduzida pelo atual presidente da Câmara Municipal, vereador Joelson Silva.

Ao lembrar que mesmo com o elevado índice de descrédito pelo qual passam os políticos em todas as esferas do País, o povo espera muito da administração dele, David afirmou esperar contar com o trabalho incansável dos secretários e a independência dos poderes para buscar resgatar a credibilidade da política e dos políticos

DESAFIOS

O novo prefeito citou como desafio da sua administração trabalhar com um orçamento com R$ 600 milhões a menos do que o valor destinado ao anterior no ano de 2020, especialmente diante do grave momento vivido na área da saúde por conta da pandemia do Covid-19.

David pediu um minuto de aplausos às vítimas fatais da doença e assegurou que só a eficiência da gestão poderá garantir melhorar o atendimento nessa e em outras áreas onde há urgência de ações.

Para ele, o problema na verdade é como se gasta o dinheiro público, com muita coisa supérflua, enquanto o povo sofre com desemprego, falta de moradia, falta de atendimento digno na saúde e em outras áreas. “Sei que muitas pessoas se candidatam para manter seus negócios, mas serei implacável contra os nossos inimigos e adversários que são a ineficiência, o mal serviço que trazem problemas na área do transporte, saúde, meio- ambiente, cultura, lazer. Vou cobrar resultados”, disse ele, revelando acordar cedo para nas primeiras horas da manhã estar a postos no trabalho.

PACOTE

Hoje pela manhã, o novo prefeito, David Almeida anunciou um pacote de medidas para combater a pandemia da Covid-19 na Capital, oportunidade na qual falou de ações integradas das secretarias de Infraestrutura (Seminf) e de Limpeza Urbana (Semulsp), no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste.

Na próxima segunda-feira, 4/1, o prefeito de Manaus se reunirá com representantes do Ministério da Saúde. Na ocasião, novas medidas serão discutidas para combater o novo pico da doença na Capital do Amazonas.

Almeida afirmou que buscará parceria com o Governo do Estado para reabrir o hospital de campanha Nilton Lins, que possui 350 leitos, mas que a ação da Prefeitura deve ser condizente com as prerrogativas legais do próprio poder municipal na questão da saúde.