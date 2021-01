HPS 28 de Agosto prepara a abertura de mais 40 leitos exclusivos para Covid-19

O secretário estadual de Saúde, Marcellus Campêlo, acompanhou, nesta sexta-feira (1º/01), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, zona centro-sul, os preparos para a abertura de mais 40 leitos de enfermaria, exclusivos para pacientes com a Covid-19. Com isso, a unidade vai dobrar para 80 o número de leitos clínicos destinados a vítimas do novo coronavírus.

Nesta semana, o hospital já havia aumentado de 12 para 40 o número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os 40 leitos clínicos estão sendo abertos no espaço da Clínica Médica.

Os pacientes não Covid que estavam internados no espaço foram transferidos para outros leitos na própria unidade, tiveram alta ou foram removidos para leitos em hospitais de retaguarda da rede estadual de saúde.

“Estamos reconfigurando as unidades de saúde para receber mais leitos clínicos e de UTI. Nós estamos num trabalho conjunto de rede. As camas que vieram para cá foram disponibilizadas pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam)”, disse o secretário.

Segundo Marcellus Campêlo, as camas foram adquiridas para o Hospital do Sangue, mas estão sendo disponibilizadas pela direção do Hemoam enquanto chegam as camas adquiridas pela secretaria para o HPS.

“Antecipamos a entrega aqui para o 28 de Agosto, e as camas que estão em processo de compra serão devolvidas para o Hemoam. Então, temos toda a rede mobilizada nessa guerra contra a Covid-19. E nós precisamos da colaboração de todos. Enquanto Governo, estamos fazendo a nossa parte, ampliando o máximo possível o número de leitos, mas precisamos que a população também faça a sua parte”.

Aumento de casos – A ampliação de leitos se dá em função do aumento acelerado das internações por Covid-19. O mesmo movimento está sendo feito nas outras unidades, como os hospitais Delphina Aziz, Platão Araújo e Beneficente Português, o Hospital Universitário Getúlio Vargas e os hospitais da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado e da Fundação Cecon.

De acordo com o Boletim Diário da Covid-19, divulgado nesta quinta-feira (31/12), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), 128 pessoas foram hospitalizadas neste dia. É o terceiro maior número de internados em um único dia desde o início da pandemia no Amazonas. O número só perde para os dias 4 e 5 de maio, quando foram internados 178 e 129 pessoas, respectivamente.

O secretário ressalta que a rede de saúde se organizou para essa fase de recrudescimento da Covid, não apenas com a ampliação de leitos, mas com movimentos para reduzir o número de pacientes internados em prontos-socorros, a exemplo do Plano Giro de Leitos, em novembro, que ajudou a esvaziar os três HPSs – 28 de Agosto, João Lúcio Machado e Platão Araújo – com a realização de mais de 250 cirurgias ortopédicas no período noturno e o programa Lean nas Emergências, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, para reduzir a superlotação.

Paralelamente, foi posto em operação o Plano de Contingência para o recrudescimento da Covid-19, que prevê a ampliação de leitos em fases, conforme a taxa de ocupação.

Com a entrada em operação do Plano de Contingência, no fim de outubro, nos últimos dois meses, o número de leitos exclusivos para a Covid-19 na rede pública de saúde teve um acréscimo de 125%, saindo de 457 para os atuais 1.026.

No final de outubro, quando o plano de contingência foi iniciado, a rede estadual de saúde tinha disponíveis, para pacientes de Covid-19, 130 leitos de UTI e 327 leitos clínicos. Nesta semana, o número de leitos de UTI atingiu a marca de 249, e os clínicos chegaram a 777.

“Isso evidencia que a nossa rede tem condições de dar resposta, mas dependemos da população para que essa resposta possa acompanhar a curva de crescimento da Covid-19 e não faltem leitos”, explicou o secretário.

FOTO: Divulgação/SES-AM