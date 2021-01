Elan Alencar é empossado vereador de Manaus

O empresário Elan Alencar (Pros), foi um dos 41 vereadores empossados para a 18a legislatura da Câmara Municipal de Manaus (CMM), em cerimônia realizada na tarde desta sexta-feira (1), na sede do Poder. Na ocasião também foram empossados o prefeito David Almeida (Avante) e seu vice, Marcos Rotta (Democratas)

“Esse momento é de reforçar meu compromisso com a cidade de Manaus, que me confiou a responsabilidade de ser um de seus representantes. Sob o juramento que fiz aqui hoje, digo que não vou decepcionar e trabalharei para desempenhar um mandato propositivo e atuante”, disse Elan.

Eleito com 3.182 votos, Alencar faz parte da base do novo prefeito de Manaus. Natural de Eirunepé, Elan já foi secretário no interior do Estado e gestor de um dos maiores hospitais do Amazonas fora da capital.

De acordo com o vereador, o esporte, a assistência social e principalmente a saúde de Manaus serão suas áreas de maior atuação dentro da Câmara Municipal. “Nossa capital precisa de vereadores atuantes em segmentos diferentes. Vou me empenhar para ajudar o Executivo a realizar ações acertivas”, garantiu.