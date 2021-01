David Reis vai comandar Câmara Municipal de Manaus

Novo presidente da CMM promete protagonismo no poder legislativo

Por aclamação, o vereador David Reis (Avante), foi eleito presidente da Câmara Municipal de Manaus, na tarde desta sexta-feira, 1º de janeiro.

A eleição ocorreu logo após a cerimônia de posse do prefeito David Almeida (Avante) e vice-prefeito Marcos Rotta (DEM), no plenário da casa legislativa.

A nova composição da Mesa Diretora passou a ser a seguinte: vice-presidente, Wallace Oliveira, 2º vice-presidente Diego Afonso, 3º vice-presidente Caio André. Secretária Geral, Glória Carrate, 1º Secretário, Elissandro Bessa, 2º secretário Eduardo Alfaia, 3º secretário, Vereador João Carlos, Corregedor jaildo Oliveira e ouvidor Amom Mandel, o mais jovem vereador de Manaus, com 19 anos de idade.

Ao agradecer, o novo presidente disse acreditar que esta legislatura fará história, tendo em vista no novo momento em que a cidade de Manaus passa a viver a partir do dia de hoje. “A Câmara Municipal de Manaus será ainda mais protagonista no dia a dia da nossa cidade”, afirmou David Reis.