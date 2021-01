Aplicativos e serviços são opções para cuidar da saúde em 2021

Produtos são alternativa ao alto custo dos convênios médicos

Os planos de saúde terão reajuste de 8,14% neste início de ano. O aumento, inclusive, já foi autorizado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e deve surpreender muitos usuários nas próximas semanas.

Em contrapartida, muitas alternativas têm surgido nos últimos meses para auxiliar o consumidor que não possui condições de pagar pelos altos valores cobrados pelos tradicionais convênios. São aplicativos e serviços que oferecem opções para quem procura por atendimento clínico ou apoio de especialistas.

Listamos abaixo algumas dicas que podem ajudar quem está precisando cuidar da saúde e economizar em 2021. Confira:

Saúde mental

Segundo pesquisa da FIA Employee Experience (FEEx), divulgada em outubro, 47% dos trabalhadores brasileiros possuem algum tipo de problema para dormir, por conta dos altos níveis de estresse. O aplicativo Meditopia, busca solucionar esses e outros distúrbios, oferecendo aulas de meditação e histórias narradas que auxiliam no tratamento.

Atendimento clínico

A Cuida Mais é uma startup que oferece assistência médica por um custo acessível. No plano empresarial, por exemplo, as companhias pagam um valor por funcionário e têm à disposição um médico para atendimento presencial, que participa do cotidiano de cada setor e acompanha regularmente as condições de saúde de cada trabalhador. Além disso, cada funcionário pode se consultar com especialistas e realizar exames, por meio de uma rede credenciada. Também é possível optar por um plano individual.

Mantenha-se em forma

O Google Fit é ideal para auxiliar quem necessita realizar exercícios físicos. O aplicativo monitora quanto um usuário correu, caminhou ou pedalou durante o dia, por meio de um GPS. Desta forma, o usuário pode acompanhar seu desempenho semanal e criar metas, que podem ser elaboradas com base no peso, idade e altura de cada um.

Nutrição

O NutraBem foi criado por um grupo de nutricionistas brasileiros e oferece dicas que auxiliam na reeducação alimentar do usuário. O aplicativo ajuda a controlar o número de calorias ingeridas e traz dicas de refeições balanceadas para uma melhor qualidade de vida. Também é possível calcular o Índice de Massa Corporal (IMC) e descobrir se é necessário perder peso.

Hidratação é essencial

A partir do peso do usuário, o aplicativo Water your body indica quantos litros de água ele precisa consumir durante o dia. Além disso, é possível verificar quanto ainda falta para atingir a meta diária. A somatória do que foi ingerido pode ser calculada em litros, copos ou garrafas.