Wilson Lima ressalta importância das medidas de prevenção e o trabalho do Governo para conter avanço da Covid-19

O governador Wilson Lima expressou suas felicitações de fim de ano para a população alertando para as medidas de prevenção para conter o avanço da Covid-19. Nesta semana, o governador percorreu as unidades hospitalares para realizar a abertura de novos leitos de UTI, alinhou com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 as medidas de segurança e montagem do plano de vacinação.

“O Estado, o Governo Federal e outros parceiros estão trabalhando e fazendo tudo o que é possível. Estamos fazendo tudo que está dentro das nossas possibilidades, e é importante que você também faça sua parte porque senão vai chegar o momento em que nós não vamos conseguir atender aquelas pessoas que precisam. Só há um caminho para que possamos diminuir essa cadeia de transmissão, que é evitar aglomerações e seguir as orientações dadas pelos profissionais da área de saúde, como o uso de máscaras, e o uso de álcool em gel”, alertou o governador.

O governador destacou o trabalho que vem sendo realizado pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 com a oferta de novos leitos nos hospitais da capital.

“O nosso Comitê para a Covid, juntamente com toda a nossa equipe de Saúde, está trabalhando para aumentar a nossa rede de assistência. Estive no Hospital Getúlio Vargas, que já abriu 10 leitos de UTI e mais 17 leitos clínicos. Hoje estive no Hospital Delphina Aziz, onde abrimos mais 10 leitos de UTI, e já iniciamos o plano para abrir mais 40 leitos naquela unidade, além de ampliarmos também a quantidade de leitos nos hospitais Platão Araújo e 28 de Agosto”, disse o governador.

Wilson Lima ressalta o apoio do Governo Federal na condução de envio de respiradores e equipamentos fundamentais para o fortalecimento da rede de saúde.

“Estamos conversando intensamente com o Governo Federal, que tem tido um olhar diferenciado para o Amazonas. Conversei com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que tem recebido determinações do presidente Jair Bolsonaro para que dê toda a atenção. Nesta quarta-feira (30/12), recebemos mais 50 respiradores do Governo Federal, e mais 80 monitores. Esses equipamentos vão ser importantes para que a gente possa montar outras estruturas na rede de saúde”.

Vacina – Em relação à vacina contra Covid-19, Wilson Lima afirmou que vem trabalhando na montagem do plano para atender à demanda do estado. “Estamos trabalhando no planejamento para o processo de vacinação, porque nós temos uma logística diferenciada. Já estamos fazendo a aquisição de seringas, e logo no início de janeiro vamos receber mais 400 mil. Já estamos montando nossa rede de frios, que são câmaras para acondicionar essas doses, e estamos esperando novas técnicas do Governo Federal para que a gente possa finalizar esse nosso planejamento para a questão da imunização”.

Conforme o governador, no dia 4 de janeiro, uma equipe do Ministério da Saúde vem a Manaus para acompanhar a atuação do Governo do Estado quanto ao planejamento de imunização e nas ações de combate à Covid no estado.

“No próximo dia 4 de janeiro, uma equipe do Governo Federal vem para Manaus nos ajudar na logística tanto do plano de imunização quanto no plano de combate à Covid-19, e para entender melhor a nossa rede, acerca do que estamos fazendo e em que pontos o Governo Federal pode fazer essas intervenções para melhorarmos o atendimento aos pacientes.

FOTOS: Diego Peres/Arquivo Secom