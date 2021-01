Saúde repassa R$ 143 milhões para Centros de Enfrentamento à Covid-19

Estabelecimentos atendem pessoas com sintomas leves da doença ou com síndrome gripal e são pontos de referência para o diagnóstico precoce da Covid-19

O Ministério da Saúde está liberando R$ 143,9 milhões para os Centros de Atendimento e Centros Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19. O recurso será destinado para a manutenção dos estabelecimentos, voltados para o atendimento de pessoas com sintomas leves da doença ou casos de síndrome gripal. O incentivo financeiro foi instituído pela Portaria n° 3.874, publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (30/12).

No total, serão beneficiados 2.223 Centros de Atendimento e 58 Centros Comunitários de Referência que funcionam em 1.983 municípios do país. O reforço financeiro do Ministério da Saúde leva em conta que a Atenção Primária, porta de entrada para o SUS, tem papel essencial na identificação precoce de casos graves da Covid-19. Além disso, o atendimento nos postos de saúde pode interromper a transmissão do vírus ao conter a ida de pessoas com sintomas leves aos serviços de urgências ou hospitais.

“Repassamos, ao todo, mais de R$ 1,2 bilhão para a estratégia dos centros a pedido dos gestores municipais. O governo federal continuará dando suporte aos estados e municípios em todas as frentes do enfrentamento da pandemia”, afirma o secretário de Atenção Primária à Saúde, Raphael Parente.

SAIBA MAIS

Os Centros fazem parte de um conjunto de ações realizadas pelo Ministério da Saúde para ampliar a assistência à população durante a pandemia da Covid-19. Criados em maio de 2020, eles atuam como ponto de referência da Atenção Primária dentro do SUS, aumentando o acesso à saúde dos brasileiros e brasileiras e organizando o fluxo de atendimento nos postos de saúde.

Após credenciamento solicitado pelos municípios à pasta, os Centros Comunitários foram implantados exclusivamente em 22 municípios que possui comunidades e favelas, conforme definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já os Centros de Atendimento estão presentes em 1.979 municípios.