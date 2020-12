Anvisa certifica Pfizer, uma das produtoras de vacina contra a Covid-19, por Boas Práticas de Fabricação

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) certificou a Pfizer, uma das empresas envolvidas na produção de vacinas contra a Covid-19, pelas Boas Práticas de Fabricação. O reconhecimento é um dos pré-requisitos para autorização do uso do imunizante no Brasil.



O órgão concluiu o processo no último sábado (26) após receber as informações necessárias nos últimos meses. A análise para certificação de Boas Práticas ocorre de duas formas: por meio de inspeções da Anvisa às instalações das empresas ou de relatórios de inspeção que outras autoridades reguladores semelhantes à Anvisa, e que integram o Esquema de Cooperação de Inspeção Farmacêutica (PIC/S), elaboram.

Fonte: Brasil 61