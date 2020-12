‘A infraestrutura do transporte está montada’, diz prefeito ao entregar plataformas da Constantino Nery

Como parte das melhorias para a mobilidade, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entregou na manhã desta quarta-feira, 30/12, seis plataformas de embarque e desembarque de passageiros, ao longo da avenida Constantino Nery. “Essas plataformas se juntam aos terminais, às estações, aos complexos viários e à pavimentação. Está montada a infraestrutura do eixo Norte-Sul do transporte urbano”, disse o chefe do Executivo municipal, ao entregar as plataformas: Olímpico, Bilhares, Tocantins, Chapada, Pedro Teixeira e Flores.

“Novos avanços certamente acontecerão na próxima gestão e deverão ter continuidade nas próximas gestões e espalhados por toda a cidade. A nossa parte estamos fazendo com muito carinho”, complementou o chefe do Executivo municipal, que esteve acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

O prefeito, que acompanhou o passo a passo de todas as obras de sua gestão e, especialmente, o das obras de mobilidade urbana, disse que a qualidade do que está sendo deixado está mudando o cenário da cidade. “São plataformas bonitas, a cidade se ilumina quando a gente compara isso com o que havia antes. Todas as seis, nesse corredor, seguem o mesmo padrão”, afirmou o prefeito, logo após descerrar a placa da plataforma Olímpico, a primeira a ser entregue.

As novas plataformas de embarque e desembarque substituem as anteriores que eram metálicas e ganharam uma nova roupagem em concreto. As novas estruturas contam com 44,80 metros de comprimento, 8,40 metros de largura e 3,60 metros de altura, seguindo o padrão das estações de transferências e dos Terminais de Integração.

O pacote de obras para a mobilidade, realizado em 2021, contemplou a construção de seis plataformas de embarque e desembarque ao longo das avenidas Constantino Nery; a construção do novo Terminal de Integração 1, também na Constantino Nery, e do T6, no bairro Lago Azul, zona Norte, já inaugurado; quatro estações de transferência de passageiros, todas já inauguradas, além de dois complexos viários, o Ministro Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, funcionando há seis meses e o Professora Isabel Victoria, na avenida Max Teixeira, a ser inaugurado juntamente com um Centro de Convivência.