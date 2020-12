Aumento no número de vítimas de Covid-19 preocupa funerárias

Elan Alencar, David Reis e Sabá Reis tiveram uma reunião com representantes da classe

Os vereadores eleitos de Manaus Elan Alencar (PROS) e David Reis (Avante) participaram, nesta terça-feira (29), de reunião com representantes das funerárias de Manaus. Ao lado do futuro secretário de Limpeza Pública, Sabá Reis ouviram as principais demandas do segmento que está preocupado com o crescente número de infectados e vítimas fatais da Covid-19 na capital neste mês de dezembro.

O presidente do Sindicato das Empresas Funerárias do Amazonas, Manoel Viana, destacou a a atitude a atenção dos parlamentares e do secretário, tendo em vista o momento delicado dessa segunda onda do coronavírus.

Sabá Reis adiantou que a gestão de David Almeida está comprometida em atuar em diversas linhas de frente para minimizar os efeitos desse novo boom. Em especial, na hora do sepultamento mos cemitérios de Manaus, que vão oferecer uma atenção especial, mais humanizada às famílias enlutadas.

Para o vereador Elan Alencar, esse tipo de atenção às famílias que sofrem com a partida de um ente querido é uma forma de demonstrar respeito aqueles que gostariam de se despedir de um ente querido sem maiores traumas, como aconteceu nos meses de abril e maio deste ano.