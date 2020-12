GRUPO TAPAJÓS TERÁ CARTÃO DE CRÉDITO PRÓPRIO EM 2021

Benefício se estenderá a clientes das redes FarmaBem, Flexfarma e Santo Remédio

Líder do mercado farmacêutico na Região Norte, o Grupo Tapajós avança mais um passo na sua estratégia de transformação digital e anuncia o lançamento de um cartão de crédito próprio em 2021. O benefício será exclusivo para clientes das três bandeiras de farmácias da companhia –FarmaBem, Flexfarma e Santo Remédio.

A operação deve ter início em fevereiro e está sendo viabilizada em parceria com a DM Card, empresa especializada em meios de pagamento e com soluções para mais de 2,3 mil pontos de venda do varejo nacional. “Queremos que o cliente tenha acesso a um cartão de fácil usabilidade. Além disso, trata-se de uma excelente ferramenta de inclusão financeira, pois o formato de liberação será diferente do que é praticado pela maior parte dos bancos”, comenta Fernando Ferreira, diretor de marketing, vendas e consumer experience do Grupo Tapajós.

Cada rede de farmácias terá um cartão com sua identidade. Para tornar mais prática a aquisição, foram desenvolvidas ferramentas como captação de propostas via WhatsApp e pré-aprovação automática do CPF diretamente na loja física.

Quase 100% da proposta de crédito poderá ser preenchida por meio de aplicativos exclusivos, liberados para a equipe de vendas da farmácia. A análise exige apenas o envio do RG, CPF e biometria facial do cliente. “Em média, o processo gira em torno de cinco minutos e o consumidor poderá ter até 45 dias para pagar sua fatura, de acordo com a data de compra”, destaca Moisés Lanziloti Junior, diretor comercial da DM Card.