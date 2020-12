Setor de turismo terá retomada gradual em 2021 e feriados ajudarão no crescimento

Serão 11 feriados nacionais, seis durante dias da semana

O ano de 2021, apesar de ainda incerto, tem uma certeza: os feriados. Ao todo serão 11 feriados nacionais, destes, seis serão prolongados.

Segundo a coordenadora do curso de Gestão de Turismo do Centro Universitário Internacional Uninter, Grazielle Ueno Maccoppi, apesar das incertezas acerca da pandemia, o setor de turismo está otimista. ‘‘O setor estima uma ótima movimentação durante os feriados de 2021’’, diz.

Para a especialista, os destinos mais próximos às pessoas serão o foco das viagens, que, a partir de agora, passam a ser mais curtas. ‘‘Nesta expectativa, estimamos que os destinos próximos aos grandes polos sejam os mais procurados, atendendo a um raio aproximado de até 300 quilômetros’’, afirma.

O setor, de acordo com a coordenadora, terá a retomada das atividades gradualmente, iniciando pelos destinos com fluxo moderado. Para Grazielle, locais mais distantes, serão estabelecidos, com o passar dos meses e conforme o controle da pandemia aumentar. Segundo pesquisas recentes realizadas sobre as tendências de consumo, o desejo de viajar é o maior entre o que a população mundial tem almejado durante o isolamento social.

Novas rotas

Com a pandemia da covid-19, as viagens de longa duração foram interrompidas em todo o mundo e estão voltando a acontecer gradualmente. De acordo com Grazielle, isso acarretou em uma adaptação do setor. ‘‘Pode se afirmar que o setor se adaptou e gerou oferta incentivando a descoberta de destinos pouco conhecidos, fomentando o turismo regional e valorizando as pequenas propriedades. Os turistas se motivaram a conhecer novos lugares, e isso foi muito positivo’’, afirma.

Essa nova era do turismo é uma boa chance para conhecer lugares pouco visitados anteriormente e enaltecer as incontáveis belezas do país, além de prestigiar os pequenos empreendedores da área.