Secretaria de Educação recebe Medalha do Mérito Educacional

A homenagem destina-se a condecorar personalidades e instituições que tenham prestado ou prestem relevantes serviços à educação no município de Manaus.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto foi uma das homenageadas pelo Conselho Municipal de Educação de Manaus (CME) com a entrega “Medalha do Mérito Educacional”. Na ocasião, a secretária executiva Adjunta do Interior, Ana Maria Araújo, recebeu a condecoração pelos serviços prestados à educação. Nesta edição de 2020, a cerimônia foi realizada por videoconferência, em razão da pandemia da Covid-19.

As comendas, “Medalha de Mérito Educacional” e “Placa de Condecoração” foram instituídas pela Resolução n. 005/CME/2015, alterada pela Resolução n. 024/CME/2017 e destinam-se a condecorar personalidades e instituições que tenham prestado ou prestem relevantes serviços à educação no município de Manaus.

Para Ana Maria, o reconhecimento é fruto de anos de dedicação com a educação da capital e do interior. “Sem dúvida, é uma honra receber essa homenagem, são anos dedicados à educação, sabemos que é um trabalho árduo, com muitos sacrifícios, porém completamente recompensador e esperançoso e, espero que a cada ano mais professores sejam também celebrados”, disse.

Devido à pandemia, neste ano de 2020, em substituição às medalhas e placas, acontecerá a entrega dos certificados via email. Os indicados a receberem as medalhas e as autoridades participaram da sala de videoconferência, já os familiares, convidados e o público em geral, acompanharam a solenidade por meio do canal do CME no youtube, no seguinte endereço eletrônico: https://youtu.be/hwS1bJ6ob94.

A Solenidade de Outorga da Medalha de Mérito Educacional e Placa de Condecoração é realizada bianualmente e condecora os agraciados com medalhas e placas físicas.