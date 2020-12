Diretor de saúde da Aleam alerta para cuidados contra a Covid-19 durante festas de fim de ano

O Natal e o Ano Novo são momentos de celebração, onde abraços e apertos de mão expressam amor e fraternidade. Contudo, a permanência do estado de pandemia no Amazonas está forçando medidas de restrição e distanciamento social. Especialistas em saúde advertem, que os cuidados com a higiene pessoal e coletiva, são ainda mais importantes para a proteção contra a Covid-19.

O diretor de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), medico Arnoldo Andrade, diz que para vivenciar o período de festas é preciso seguir o que diz o ‘Guia Festa Segura’, produzido pelo Hospital Sírio Libanês.

“Recomenda-se que além das medidas de proteção e prevenção, as pessoas busquem de imediato orientação médica, no início de uma síndrome gripal para realizar um tratamento precoce e se afaste do convívio com outras pessoas para o vírus não proliferar”, concluiu.

O guia enfatiza entre outras coisas, que a maneira mais segura de celebrar “é apenas com as pessoas que vivem na mesma casa que você ou por meio de reuniões virtuais”. O Festa Segura adverte que se a pessoa optar por reuniões presenciais, precisa minimizar os riscos.

“Sempre que possível, realizar as reuniões ao ar livre, ou manter o local bem ventilado, com janelas e portas sempre abertas; pessoas pertencentes ao grupo de risco para Covid-19 ou que convivam com alguém do grupo de risco devem evitar participar. As pessoas que apresentam suspeita ou diagnóstico de Covid-19 ou que moram no mesmo domicílio de caso confirmado (diagnóstico há menos de 14 dias) também não devem participar. Embora não exista um número seguro, tem sido sugerido o máximo de 10 pessoas”, ressalta trecho do Guia.

Ainda segundo o Guia, deve-se deixar previamente acordado com os convidados as regras para a comemoração e todas as medidas de prevenção adotadas. É bom lembrar que quanto mais pessoas (e mais núcleos familiares envolvidos), maior a chance de contaminação pelo novo Coronavírus.

O diretor Arnoldo Andrade destacou, para este período das festas, as mesmas recomendações colocadas ao longo do ano aos servidores da Assembleia do Amazonas. Enfatizou o distanciamento social; o uso de máscaras e a assepsia das mãos com álcool em gel.

Veja o Guia Festa Feliz: