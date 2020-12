Assembleia Legislativa mantém ações de biossegurança e testagem da Covid-19 em servidores

Desde quando suspendeu os trabalhos presenciais em março passado em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) manteve a produção legislativa em home office e transferiu o plenário Ruy Araújo para a internet através de sessões online. Ao mesmo tempo, a diretoria de Saúde montou uma central telefônica para atender aos servidores que procuravam apoio médico e psicológico durante o distanciamento social causado pela pandemia.

O Centro Médico da Aleam segue funcionando em escala de plantão para atender aos servidores da Casa, especialmente quando apresentarem sinais e sintomas da Covid-19. Além de médicos, fazem parte da equipe enfermeiros, psicólogos, odontólogos e nutricionistas.

As ações da Aleam de biossegurança começaram na primeira semana de março, com a dispensa dos servidores com idades acima dos 60 anos e com comorbidades e higienização e sanitização da Sede do Poder Legislativo. Quando as sessões retornaram de forma presencial, em julho, a diretoria de Saúde elaborou um protocolo de biossegurança que forneceu todas as orientações e normas necessárias à segurança dos parlamentares, assessores e demais servidores, como distanciamento entre pessoas, uso de máscaras, higiene pessoal e dos ambientes, além da compra de 4.500 Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs), como luvas, máscaras e batas.

Ao mesmo tempo em que combate a pandemia entre os servidores, dependentes e terceirizados, a Aleam, através das diretorias de Saúde e de Assistência Social, lançou as campanhas Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio e também o Setembro Verde, campanha de incentivo à doação de órgãos. No mês seguinte, foi a vez do Outubro Rosa, campanha de conscientização e combate ao câncer de mama, e mais recentemente, o Novembro Azul, de combate ao câncer de próstata.

De acordo com o diretor de Saúde da Aleam, médico Arnoldo Andrade, a Aleam continua tomando as medidas de isolamento e os testes são realizados na medida que há um respaldo clínico. “Nós já realizamos 826 testes, desses total foram 774 testes rápidos e 52 PCR. Desses, 161 foram positivos e 12 positivos através do PCR. Contudo, muitos diagnósticos positivos foram dados em clínica e posteriormente confirmados através da tomografia computadorizada do pulmão”, relatou.

Dr. Arnoldo disse ainda que a Assembleia Legislativa continua alertando seus servidores a continuarem no trabalho remoto enquanto puderem e àqueles que estão na Assembleia de forma presencial, que atentem para as normas de distanciamento social, higienização constante das mãos e que em qualquer sinal que se encaminhem ao ambulatório no Centro Médico da Aleam. “Uma coisa boa nessa situação foi que passamos a entender melhor a doença, passando a tratá-la com maior eficácia”, concluiu.

As atividades administrativas da Assembleia continuam sendo realizadas de forma remota, com exceção das que são necessárias para a realização das sessões plenárias, sem esquecer de todos os protocolos de segurança.

Diretoria de Comunicação da Aleam

Texto: Alessandro Cavalcanti

Fotos: