Nathan Macena e seu vice são diplomados em Careiro Castanho

O prefeito Nathan Macena e seu vice-prefeito eleito Ozemir de Melo Almeida foram diplomados para o mandato 2021-2024, em Careiro Castanho (distante a 86.09 km), durante cerimônia realizada na noite desta sexta-feira (18).

Nathan foi reeleito no município com 11.222 dos votos, quase 63% do eleitorado do município. O gestor apresentou larga vantagem sobre os adversários no pleito. “Esse diploma representa o reconhecimento que a população careirense tem pela gestão que realizamos nos últimos quatro anos e eu só tenho a agradecer. Junto de Ozemir, que será um vice atuante, tenho certeza que faremos ainda muito mais”, afirmou o prefeito.

De acordo com Nathan, Careiro Castanho terá ainda mais investimentos ao longo dos próximos quatro anos, frutos de parcerias firmadas com os governos do Federal e do Amazonas, obtidos com o apoio de senadores e deputados. “Nossa articulação foi intensa, assim como nossa vontade de mudar a cara da nossa cidade”, disse.

Ele ainda fez questão de reforçar sua parceria com os vereadores eleitos e reeleitos do município. Segundo o gestor, os poderes Executivo e Legislativo precisam trabalhar de forma assertiva e propositiva para garantir as melhorias que a cidade precisa.

Nathan disputou as eleições contra os candidatos Janete Lobo (PSD), que conquistou apenas 3.581 votos, sendo 20,04%; Neném do Igapó (DEM) com 1.943 dos votos ficando com 10,87% e Prof. Jerrimar Castro (PDT) com 6,30%, representando 1.126 dos votos válidos.