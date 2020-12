EUA selecionam estudantes brasileiros para programa sobre educação e futuro do trabalho em 2021

Brasília, 18 de dezembro de 2020: A Embaixada e os Consulados dos EUA no Brasil anunciam as inscrições para o programa de Estudos dos Institutos de Líderes Estudantis dos EUA (SUSI) sobre Educação e o Futuro do Trabalho. O SUSI é um programa acadêmico de cinco a seis semanas destinado a estudantes de graduação, entre 18 e 25 anos, para melhorar sua compreensão sobre os EUA e desenvolver suas habilidades de liderança. O programa irá selecionar quatro estudantes brasileiros, com fluência no idioma inglês, para se juntar a candidatos da Índia, Indonésia, Tunísia e Nigéria. As inscrições para o programa de 2021 estão abertas até 8 de janeiro.O programa irá explorar como a tecnologia, economia do trabalho e educação baseada em habilidades estão interconectadas nos EUA. Os Institutos irão também expor os participantes a questões globais no contexto do futuro do trabalho, examinando as tendências educacionais, sociais e econômicas. A programação vai incluir uma residência acadêmica de quatro semanas com atividades interativas, discussões, palestras, leituras, visitas locais e oficinas; uma visita educacional de uma semana a uma região diferente dos EUA; atividades de formação de habilidades de liderança; serviço comunitário; e oportunidades de interagir com colegas norte-americanos em um campus universitário. De acordo com as políticas do Departamento de Estado dos EUA, os brasileiros que tiverem pouca ou nenhuma exposição ao sistema de Ensino Superior dos EUA, ou aos programas de intercâmbio da Embaixada e dos Consulados dos EUA irão ter preferência no processo seletivo.Interessados em se candidatar ao programa SUSI devem preencher o formulário e anexar os documentos conforme solicitado: https://forms.gle/HXoVWg3cbv1rkBYL6