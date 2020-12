ABGD disponibiliza guia de políticas públicas para Amazônia Legal

A Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) acaba de lançar o guia “Políticas públicas em geração distribuída: desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal”. O documento reúne informações e sugestões de políticas públicas para fomentar a geração renovável de energia elétrica, que podem ser aplicadas na região Norte e contribuir para a descarbonização da matriz elétrica.

“A Amazônia, bioma tão importante para a biodiversidade do planeta, sofre não só com episódios de incêndios, mas também com a poluição provocada pela geração térmica à óleo diesel e gás natural, além de milhares de pequenos geradores a gasolina”, destaca Carlos Evangelista, presidente da ABGD. A região possui muitas comunidades isoladas, alimentadas por térmicas que, além de poluentes, possuem alto custo de geração por conta da logística difícil de aquisição do combustível. A conta dessa geração é dividida entre todos os consumidores do Brasil, por meio da Conta de Consumo de Combustível (CCC), inserida dentro da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) na conta de luz.

A geração térmica com combustível fóssil está longe de ser a única alternativa para a região, que possui alta incidência de luz solar, com localização privilegiada para desenvolver projetos de geração fotovoltaica. Além disso, a agricultura regional pode fornecer biomassa e biogás para geração distribuída em usinas de reduzido impacto ambiental. “A região é rica em oportunidades e recursos, mas precisa de iniciativas que potencializem as fontes renováveis”, comenta.

Evangelista também destaca que os projetos de geração distribuída são uma ferramenta de inserção social e geração de emprego. “Pensando em todos esses benefícios, mapeamos as políticas públicas bem-sucedidas para servir de exemplo e inspiração e reunimos as principais informações sobre a região, obtendo um material rico que será referência aos gestores públicos e líderes da região.”, relata.

O público alvo do guia são os agentes públicos, prefeitos, vereadores, gestores e diversos líderes da região que possam desenvolver e aplicar algumas das políticas possíveis para desenvolver a região. Mas o guia está disponível gratuitamente para todos, no site da ABGD.

