Wilson Lima reafirma fortalecimento da rede estadual de saúde com parceria com o Hospital Getúlio Vargas

O governador Wilson Lima esteve, na manhã desta quinta-feira (17/12), no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), zona centro-oeste, para conhecer a estrutura da unidade, após convênio de contratualização firmado entre o Governo do Amazonas e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) para ampliação da oferta de consultas ambulatoriais e cirurgias. Wilson Lima enfatizou que a parceria contribui para a ampliação da carta de serviços e redução das filas de consultas, exames e cirurgias eletivas da rede estadual.

“Estivemos em Brasília para assinar esse convênio de parceria com o HUGV. Com esse compromisso vamos ter a possibilidade de ampliar a rede, inclusive com hospital de retaguarda no atendimento a outras especialidades, levando em consideração a natureza dessa unidade. O principal beneficiado é a população que procura o serviço público de saúde”, enfatizou o governador.

Wilson Lima ainda destacou que a ampliação da estrutura do hospital, com mais de 300 leitos para o próximo ano, ajudará nas demandas da capital e do interior. “Estamos muito otimistas porque a outra parte do hospital deve ser inaugurada no início do ano que vem, e aí a capacidade dessa unidade aumenta para 301 leitos. Isso vai ajudar a nossa rede estadual. Essa é uma importante integração entre Governo Federal, Estadual e Municipal”, destacou.

O secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, ressaltou a importância da nova parceria para o fortalecimento da rede de saúde do Amazonas. “O governador lançou, em setembro, o programa ‘Saúde Amazonas’ cuja principal ação é a redução das filas e reorganização da rede. A entrada do HUGV é parte de uma dessas ações de fortalecimento da nossa rede de saúde. Nós vamos ter mais leitos instalados e uma ampliação de serviços que vai ajudar a reduzir nossa fila de saúde”, explicou o secretário.

O HUGV é uma unidade referência para o atendimento de alta complexidade cardiovascular, cirurgia vascular, nefrologia, neurologia, neurocirurgia e cirurgia oncológica. O hospital também oferece cerca de 70 serviços em especialidades médicas como traumatologia, ortopedia, oftalmologia, pneumologia, hemoterapia, endocrinologia, patologia, urologia, entre outras.

“Estamos estreitando essa parceria já faz um tempo, e agora acabou de completar com a visita do governador. Em breve vamos trazer o governador para visitar a parte nova do hospital, onde teremos a obstetrícia, laboratório, farmácia, mais a parte de ensino e novos leitos. Tudo para atender melhor a nossa população”, explicou o superintendente do HUGV, Dr. Júlio Mário de Melo e Lima.