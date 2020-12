UIAC e Sepror alinham ação conjunta para o setor pesqueiro do Amazonas em 2021

Planejar, fomentar e desenvolver a cadeia produtiva do pescado no Amazonas foram as pautas da reunião realizada na última quarta-feira (16/12) entre a Unidade de Integração e Articulação às Comunidades (UIAC) e a Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa), pertencente à Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). O objetivo do encontro foi alinhar a ação governamental de desenvolvimento dos negócios do setor pesqueiro e aquícola do Estado para o próximo ano.

O secretário executivo adjunto de pesca e aquicultura (Sepa/Sepror), Leocy Cutrim, destaca que o órgão tem como missão a promoção do crescimento harmônico e competitivo de todos os segmentos da cadeia produtiva da pesca e da aquicultura, visando o desenvolvimento socioeconômico, o equilíbrio do meio ambiente e o bem-estar da sociedade. “Para isso, estamos trabalhando junto com os colegas da UIAC e de outras secretarias para fazermos um plano de ação capaz de atingir o maior número de pessoas do setor pesqueiro, com programações em cidades polos do estado”, comentou.

Para o secretário executivo da UIAC, Carlos Alvarenga, a parceria procura formular diretrizes de ação governamental para o desenvolvimento sustentável e competitivo das cadeias de produção dos negócios do setor pesqueiro e aquícola do Amazonas.

“Queremos contribuir para promover e apoiar a competitividade e sustentabilidade dos quatro subsetores básicos da cadeia produtiva de pescado; seja artesanal, bem como ao fomento da aquicultura, a indústria de transformação e a comercialização, com vistas a aumentar as oportunidades de emprego, reduzir perdas e custos, aumentar a produtividade, elevar os níveis de qualidade e criar novas oportunidades de mercado”, informou Alvarenga.

Outros órgãos do Governo do Estado e do Governo Federal devem ser envolvidos na ação, tais como: Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas) e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Participaram ainda da reunião o gerente de pesca da Sepa/Sepror, João Bosco Ferreira, e o coordenador para o interior da UIAC, Marcelo Amorim. Até o final de dezembro será apresentada uma planilha de ação, além de todos os parceiros envolvidos.

UIAC – Órgão da administração direta do Poder Executivo Estadual e integrante da governadoria que atua no apoio às ações em articulação com organismos governamentais, não governamentais e iniciativa privada, estimulando a organização através do cooperativismo e outras formas de associativismo. Atua, ainda, em conjunto com órgãos, entidades e pesquisadores especializados visando o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico relacionados às atividades correspondentes a sua missão.