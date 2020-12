Prefeito exige de empreiteiros panorama real do que será entregue em dezembro no Distrito Industrial

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, se reuniu com os representantes das três empresas que atuam na recuperação viária do Distrito Industrial 1, para exigir um cronograma das obras que estão em andamento para ter um panorama real do que será entregue até o dia 31 de dezembro. “Agora quero reunir com cada um, em separado, para que eles possam me dizer, com sinceridade, o que vamos ter pronto até essa data”, disse o prefeito, durante rotina de vistoria às obras, que realiza diariamente, e que nesta quinta-feira, 17/12, se iniciou por essa área da cidade.

O chefe do Executivo municipal ressaltou que a cara do Distrito já mudou e muitas ruas irão inaugurar a partir deste sábado, 19/12. “Estamos programando para entregar um lote já no sábado, outro na segunda-feira, porque nós queremos mostrar o quanto já se fez aqui, depois de meses e meses sem poder operar”, destacou.

O prefeito acompanhou o andamento dos trabalhos em execução nas vias Mário Andreazza/BR-319 e rua Ministro João Gonçalves, nos trechos que estão recebendo fresagem, aplicação de biden (primeira camada de asfalto) e da camada definitiva. O outro lado da pista, no sentido Ceasa-Bola da Suframa, em seus seis quilômetros de extensão, já está concluído. No local, também está sendo aplicado asfalto rígido (concreto) nas paradas de ônibus. Na rotatória da avenida Açaí com a Ministro João Gonçalves, onde é intensa a manobra de veículos pesados, é aplicado pavimento rígido, após remoção e reforço de base.

As vistorias continuaram pela avenida Solimões onde, de acordo com as previsões, todo o trabalho para a colocação do asfalto estará concluído esta semana e os trabalhos seguirão com as obras de meios-fios e calçadas. A via dá acesso à termelétrica Mauá e recebeu asfalto de qualidade em seus quatro quilômetros de extensão.

“Estamos vendo muitos avanços, o paisagismo está avançando, mas ainda temos muita coisa para fazer. O Distrito já não é terra de ninguém, nem uma casa mal-assombrada. Mas a gente precisa dar todo o nosso coração nessa luta, porque luta vence quem tem mais coração”, salientou o prefeito. “Todo mundo falava que era impossível, muito jogo de interesse político, aí tivemos o superintendente coronel Menezes e, agora, o general Polsin, que possibilitaram isso tudo e nós temos que, realmente, avançar aqui”, afirmou. “Agora os problemas da Suframa para atração de investimentos serão outros, não mais a infraestrutura física do Distrito”, reafirmou.

Os trabalhos de paisagismo e urbanismo realizados no Distrito Industrial são coordenados pela Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, que é presidida pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro. Dentro dos serviços já realizados, está a entrega da área paisagística e urbanística da avenida Ministro Mário Andreazza, em frente à sede da Suframa.

Mais frentes

Outras obras que estão em andamento também foram vistoriadas pelo prefeito Arthur Neto, entre elas a construção da clínica da família na rua Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, zona Leste. As obras já atingem 92% de conclusão, recebendo os trabalhos de acabamento, instalação de forro, esquadrias e janelas, finalização da fachada e plantação do gramado. A nova clínica da família fica ao lado do Prourbis, realizado na gestão do prefeito Arthur Neto, e vai beneficiar diretamente os moradores dessas unidades habitacionais, além de toda a comunidade do Jorge Teixeira.

Até o final do ano, serão três clínicas da família que serão integradas à rede física de saúde do município que, juntamente com todas as unidades entregues pela Prefeitura de Manaus em 2020, vai levar os indicadores para próximo a 70% de cobertura da Atenção Primária, uma vez que cada uma dessas unidades terá a capacidade de aproximadamente 18 mil atendimentos por mês.

“As pessoas vão ser atendidas aqui com todo o aparato, aparelhos moderníssimos e também os primeiros atendimentos de Covid-19. As salas já estão prontas para começar a receber a mobília e os aparelhos mais simples e queremos entregar essa clínica no dia 28 de dezembro”, adiantou Arthur Neto.

O prefeito também acompanhou as obras de construção de uma creche, no Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona Oeste da cidade. A obra já está com 96% de conclusão, passando agora por pintura e instalação de luminárias, com previsão de entrega para o dia 23 de dezembro.

“A creche está completamente pronta e só faltam os ajustes finais, como a colocação de brinquedos. São apenas detalhes que faltam”, garantiu o prefeito, novamente agradecendo os trabalhadores que estão atuando em todas as obras em andamento. “Temos muitas obras para entregar e estamos nessa luta e, se Deus quiser, teremos uma cidade cada vez mais capaz de atender seus filhos”, concluiu.