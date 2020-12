Prefeito inaugura nova sede da Esap, que já contribui com 20% dos indicadores de atenção básica

A Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap) já contribuiu com 20% dos indicadores de Atenção Básica de Saúde da rede pública de Manaus. Criada há dois anos, a escola ganhou, nesta segunda-feira, 14/12, a sua sede definitiva, inaugurada pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da cidade. Ele esteve acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, e do secretário Municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

A decisão de implantar a Esap, em junho de 2018, foi uma reorientação das políticas de gestão e educação na saúde, com a responsabilidade social de suprir as demandas da população por uma atenção básica integral e de qualidade. “A inauguração da escola foi um momento histórico e um marco na luta para se ter 100% de cobertura na atenção básica de Saúde. Com o que estamos inaugurando e com o que já está funcionando, temos uma cobertura de quase 65% da atenção básica, fora a rede particular com seus quase 30%”, afirmou Arthur Neto.

O prefeito lembrou, ainda, que a implantação da Escola veio a partir de uma experiência positiva que estava sendo desenvolvida em Palmas (TO) e que, a partir daí, foi feito o desenho legal e institucional, com a aprovação da Lei 2.320/2020, escolha da sede provisória e feitas as parcerias para colocar o projeto em prática.

“Demos passos gigantescos, priorizando as ações voltadas à atenção primária, oferecendo residência médica em saúde, especializações, projetos de extensão e aperfeiçoamento de profissionais, com a obrigatoriedade de atividades práticas na rede de saúde do município. Dois anos e meio depois, o extraordinário sucesso da Escola de Saúde mostra que nossa decisão foi correta”, comentou.

Em agosto deste ano, a cobertura de atenção básica em Manaus atingiu o histórico índice de 64,09%, o maior desde que os indicadores foram construídos no Brasil. Também em agosto de 2020, a Esap/Manaus alcançou o número de 315 bolsistas, entre alunos, docentes e coordenadores, inseridos no serviço em equipes de saúde, contribuindo com 20% do indicador obtido, com impacto tanto na ampliação do acesso quanto na qualidade do serviço prestado.

A inserção de profissionais em formação no serviço, a residência médica, a pesquisa e trabalhos de extensão são hoje realidades permanentes na saúde municipal, com um crescente na qualidade na formação de Médicos de Família e Comunidade.

Segundo o secretário da Semsa, Marcelo Magaldi, essa é mais uma grande obra que o prefeito entrega para qualificar a saúde pública. “Nossa escola tem pouco mais de dois anos e já trouxe resultados significativos. É uma política efetiva que veio ampliar a cobertura da atenção básica. Hoje, temos 327 bolsistas e é muita satisfação a realização desse sonho”, afirmou. “O prefeito Arthur Neto entrega um viés de crescimento muito grande na saúde pública”, concluiu.

O objetivo da Esap, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), é promover a formação e qualificação dos profissionais da saúde, a partir das necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e com foco na atenção primária. A nova sede irá proporcionar a esses profissionais a comodidade necessária, para que possam estar aptos a contribuir com a saúde pública do município de Manaus.

Para essa qualificação, a Esap oferece residência em Medicina de Família e Comunidade, especialização na área da saúde pública, projetos de extensão, aperfeiçoamentos e cursos livres para profissionais com e sem vínculo com a Semsa.

Guia do usuário

Durante a cerimônia de inauguração, a Prefeitura de Manaus começou a distribuir o Guia do Usuário do SUS/Manaus, elaborado pela Semsa e que faz cumprir o artigo 5º do inciso XIV da Constituição Federal de 1988, que assegura a todos o direito de acesso à informação. A iniciativa é pioneira no município e o conteúdo foi organizado e construído a partir das necessidades de informações dos usuários, oferecendo serviços em ações de vigilância e atenção à saúde da população.

