Com Maverick X3, Aristides Mafra é o Campeão Brasileiro de Rally Baja 2020

Neste fim de semana, 12 e 13 de dezembro, o Rally Poeira encerrou a temporada 2020 do Campeonato Brasileiro de Rally Baja, fechando a 10ª etapa, em Araçatuba (SP). Aristides Mafra, venceu a prova e levou também o seu terceiro título do campeonato Brasileiro de Baja, agora a bordo do Can-Am Maverick X3.

Por mais de 365 quilômetros, os pilotos enfrentaram trechos cronometrados em 3 voltas, sendo duas especiais, realizadas no sábado, e uma no domingo. Com a chuva do primeiro dia, os pilotos passaram por lama, canaviais, lombas, muitas curvas e, claro, muita poeira também no domingo. O Can-Am Maverick X3 encerrou o ano mais uma vez na frente e na preferência dos pilotos. Dos 36 participantes, 34 deles largaram de Maverick X3.

A segunda posição no ranking do sábado, já deu ao Mafra o título do ano nos UTVs, além da liderança na categoria Pró Elite, o que garante a ele a primeira posição na largada do campeonato Brasileiro de 2021. Mas, no domingo, o piloto que conta com o apoio oficial da Can-Am e da Concessionária BRP Sanautica, andou mais forte ainda e fechou o ano na primeira colocação da geral, com o tempo de 4h11min55seg.

“Mantivemos um campeonato muito regular, sem quebrar, deixando a decisão para essa última prova mesmo. O Maverick X3 é um UTV muito constante que supera seus concorrentes. Com pequenas alterações ele domina qualquer prova”, comemorou Mafra, destacando os desafios da organização para manter o protocolo de segurança mediante as exigências dos órgãos de saúde na prevenção da Covid-19.

Nesta última etapa, Reinaldo Varela, da Can-Am Monster Energy ficou com a 5ª colocação na geral, com 4h24min42seg, pois amargou alguns problemas comuns à prova no sábado. Gabriel Varela, da mesma equipe, não foi bem na terceira especial da etapa no Rally Poeira, com problemas com a tração, impedindo que ele terminasse a prova.

Deninho Casarini, da Casarini Racing, campeão do Sertões 2020, apesar de terminar a especial do domingo em segundo lugar, ficou apenas com a 11ª posição na geral. Helena Deyama, da equipe Musa, fechou a geral na 16ª posição.

Campeonato Brasileiro de Rally Baja 2020 – 10ª etapa

Resultados (extraoficiais) – Categoria UTVs

1º – Aristides Mafra – Can-Am Maverick X3 – 4h11min55seg

2º – Ricardo Galli -Can-Am Maverick X3 – 4h19min40seg

3º – Cristiano Batista- Can-Am Maverick X3 – 4h20min06seg

4º – Richard Fliter -Can-Am Maverick X3 – 4h22min26seg

5º – Reinaldo Varela -Can-Am Maverick X3 – 4h24min42seg

6º – Leandro Fracassi -Can-Am Maverick X3 – 4h25min18seg

7º – Leonardo Ribeiro Castro -Can-Am Maverick X3 – 4h26min25seg

8º – Adriano Benvenutti/Ricardo Rocha -Can-Am Maverick X3 – 4h26min32seg

9º – Vinicius Gomes/Cesar Peduti -Can-Am Maverick X3 – 4h30min55seg

10º – Marcos Finato -Can-Am Maverick X3 – 4h32min37seg

