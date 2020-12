Natal e Ano Novo Tropical: Rede Artesol propõe explorar memórias afetivas com uma seleção de itens feitos à mão por artesãos do Brasil

Com um fim de ano sem aglomeradas comemorações, a Artesol apresenta uma seleção de peças para compor a mesa e a casa com elegância e aconchego, conectando nosso refúgio particular com nossas raízes brasileiras

Em meio aos nossos rituais de renovação do fim do ano, a ONG Artesol, que atua pela valorização dos artesãos brasileiros, nos convida a para a criação de ambientes inspirados em nossas etnias, nossos povos e matérias-primas que nos cercam. “É tempo de celebrar o Brasil e nossa beleza, apoiar a diversidade e cultura, celebrar nossa vida e a riqueza de conviver com quem amamos”, afirma Sonia Quintella, presidente da organização que idealizou a Rede Nacional do Artesanato Cultural Brasileiro.

O período de festas de fim de ano é rodeado de crenças, simbolismos e memórias afetivas. As cores, luzes, refeições, pessoas e a atmosfera de celebração nos estimulam ao cuidado, nosso e de quem amamos. É um tempo de gratidão e renovação, onde olhamos para nossa morada interna e externa. Neste ano que se encerra, percebemos a importância da afetividade de nossos lares e passamos a enxergar um cenário de refúgio diante de um mundo que caminha de forma rápida e pouco gentil.

Devem ser sempre bem-vindas as formas que existem de nos inspirar a repensar as histórias que contamos em nossas casas, e de maneira ainda mais especial, conjugar esse desafio com o exercício da cidadania, abraçando peças produzidas por artistas e artesões com histórias únicas, especiais, cheias de ancestralidade e costumes de cada povo do nosso país tão rico. Fomentando além da diversidade, inclusão e uma economia circular saudável para os artistas.

A partir dessa proposta, a Artesol selecionou peças para montar sua mesa nas Ceias com muita autenticidade e significado. A dica para criar harmonia entre vários elementos é começar pela cartela de cores. Mesclar três ou quatro cores no mesmo ambiente, entre móveis e objetos. Tons naturais, marrons, caramelos ou beges denotam leveza e elegância. Outra personagem importante para compor e agregar valores a uma decoração são as plantas, essenciais para darem vida e proporcionar uma sensação de leveza ao ambiente. Uso de vasos de barro, cachepôs e cestos trançados adicionam o charme extra para o verde no décor.

A pluralidade de influências permite que o ambiente acomode diferentes acessórios, peças rústicas ou delicadas. Peças feitas à mão de fibras naturais como o sisal, a palha de milho ou a carnaúba, permite tirarmos proveito da delicadeza e sofisticação dos trançados brasileiros, que são uma herança das nossas etnias indígenas com domínios ancestrais e únicos.

Usar e abusar de estilos que permitem que materiais incomuns – miscigenados assim como nós, brasileiros, se misturem. Experimente entregar-se ao deleite de viver em uma casa que conta histórias, revela perspectivas e transmite suavidade, graça e alegria sem renunciar ao glamour e requinte, e perceba que chique é a ousadia de ser simples.

Estas e tantas outras peças podem ser encontradas na Loja Artiz, no Shopping JK Iguatemi em São Paulo, ou em um dos lojistas especializados em todo o Brasil através do site da Artesol.

SobreA Rede Artesol é um projeto que promove a conexão entre os agentes da cadeia produtiva do setor artesanal, mapeando e divulgando técnicas e tradições culturais e estimulando novos negócios através desta plataforma digital que funciona como uma qualificada vitrine para o artesanato brasileiro. Há três anos a iniciativa tem mapeado mestres, artesãos, associações, lojistas e organizações de apoio do segmento em todo o País, a partir de um trabalho cuidadoso de identificação de grupos que atuam efetivamente com técnicas tradições e manejo sustentável das matérias-primas. O projeto também inclui um espaço virtual de aprendizagem que promove a formação e atualização constante dos artesãos através de um conteúdo exclusivo disponibilizado para os membros da Rede. Rede Artesol tem o patrocínio da Vale e apoio das Lojas Pernambucanas.