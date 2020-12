Jucea inaugura posto de atendimento no PAC da Zona Leste

A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) inaugurou, na manhã desta segunda-feira (14/12), um posto de atendimento da autarquia nas dependências do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), no Shopping Cidade Leste, localizado na avenida Autaz Mirim, 288, bairro Tancredo Neves. O posto conta com dois guichês com funcionários da Jucea, que atuarão de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Por meio de parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), o empreendedor terá a partir de agora mais auxílio na realização dos trâmites de abertura, alteração e extinção de empresas. A descentralização dos serviços garante aos cidadãos da zona leste e norte de Manaus maior comodidade.

De acordo com a presidente da Jucea, Maria de Jesus Lins, a inauguração do posto de atendimento visa facilitar o acesso dos usuários aos serviços da Junta Comercial e faz parte das comemorações dos 129 anos do órgão, celebrado hoje.

“Este posto é o primeiro de outros que serão inaugurados tanto na capital como no interior do estado. E hoje, graças a essa parceria com a Sejusc, conseguimos entregar à sociedade essa unidade, que visa oferecer mais e melhores serviços”, afirmou a presidente, destacando ainda, durante o evento, que outras unidades serão inauguradas no ano que vem.

Para o secretário executivo de Cidadania da Sejusc, Joel da Silva Sales, o posto de atendimento da Jucea na zona leste irá fortalecer e ajudar no desenvolvimento do comércio da área. “O compromisso do Governo do Estado é levar utilidade pública para o cidadão, e hoje, com a inauguração do posto da Jucea, estamos levando isso aos cidadãos da zona leste e também da zona norte”, afirmou.

FOTO: Roberto Carlos/Secom