Ferramenta do Idec ajuda consumidores a reduzir gastos com energia

Acionamento da bandeira tarifária vermelha na faixa 2 e campanha do governo reforçam a necessidade de adoção de práticas de consumo de energia mais eficientes

A escolha e o uso de eletrodomésticos eficientes estão entre as melhores alternativas para o consumidor gastar menos energia. Em meio ao acionamento da bandeira tarifária vermelha na faixa 2 – com uma cobrança adicional de R$ 6,24 a cada 100 kWh usados – e à perspectiva de campanha do governo em favor da economia de energia, a Plataforma Clima & Consumo, do Idec, auxilia os consumidores na escolha dos equipamentos mais eficientes. A plataforma, que também apresenta dicas de consumo consciente de energia, está disponível em http://climaeconsumo.idec.org.br/equipamentos.

“Nossa recomendação sempre é que o consumidor procure usar a energia com consciência, da maneira mais eficiente possível, para reduzir seus gastos e o impacto ambiental. Num momento como o atual, essa atitude é ainda mais importante”, destaca Clauber Leite, coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do Idec, referindo-se à situação de falta de água nas represas das hidrelétricas e o consequente acionamento de usinas termelétricas a combustíveis fósseis.

A Plataforma Clima & Consumo apresenta um ranking com os aparelhos de ar condicionado, refrigeradores, máquinas de lavar roupa, televisores e ventiladores mais eficientes do mercado. Além disso, o consumidor pode avaliar a relação custo-benefício dos eletrodomésticos considerando seu preço e sua eficiência energética. É que o preço eventualmente mais alto de um equipamento pode ser compensado pela economia na conta de luz. “No caso do ar-condicionado, por exemplo, os mais eficientes consomem até 60% menos de energia do que similares menos eficientes”, destaca Leite, do Idec.

Calculadora da Tarifa Branca – A plataforma disponibiliza ainda uma calculadora para o consumidor identificar se vale a pena aderir à Tarifa Branca. Para tanto, ele deve inserir dados relativos a seus hábitos, incluindo a disponibilidade para alterar o horário de determinadas atividades que dependem da energia. Disponível a todos os consumidores desde janeiro de 2020, a Tarifa Branca tem valores diferenciados conforme o dia e o horário de consumo. Na tarifa convencional, o valor é sempre o mesmo.

Já pela Calculadora de Emissão de Gases do Efeito Estufa, o usuário pode medir e entender a sua pegada de carbono. Para isso é necessário preencher os dados sobre estilo de vida e consumo, incluindo viagens aéreas, uso de automóvel e gastos de energia. A partir do resultado, o site indica alternativas para redução das emissões e ajuda o consumidor a estabelecer algumas metas, indicando quanto significam em termos de diminuição da pegada de carbono. As orientações incluem reduzir viagens realizadas por transporte individual, utilizar equipamentos domésticos mais eficientes e reduzir o consumo de carne.