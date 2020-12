Escola do Legislativo amplia prazo para receber artigos para a segunda Revista Acadêmica

Por conta da pandemia do novo Coronavírus, os organizadores da Revista Acadêmica de Estudos Legislativos (RAEL) decidiram estender o prazo para recebimento de artigos a serem publicados na segunda edição da revista.



“Inicialmente o prazo seria até o dia 10 de novembro, mas com a pandemia decidimos estender o prazo de recebimento até 31 de dezembro e, com isso, a publicação da 2ª edição da revista está prevista para janeiro de 2021, o que dá tempo para mais pessoas enviarem suas produções científicas. Mas como a revista possui fluxo contínuo quem estiver interessado poderá submeter trabalhos para edições futuras através de e-mail, mesmo após este prazo”, explicou Flávia Leite, agente legislativa e coordenadora da RAEL.

Segundo Flávia, a coordenação da revista agora está se dedicando à análise e compilação dos artigos já encaminhados para depois selecionar aqueles que farão parte da publicação. A 2ª edição da RAEL deve contar com cerca de 15 artigos selecionados pela coordenação da revista, como explicou o diretor da Escola do Legislativo, João Paulo Jacob. “Qualquer pessoa da área de ciências humanas, ciências políticas, ciências sociais aplicadas, estatística, administração pública, história ou geografia voltadas para áreas culturais da Amazônia ou áreas afins podem submeter suas produções. A segunda edição também será disponibilizada no formato físico e será distribuída nas principais bibliotecas do Brasil e Amazonas além de um exemplar para cada autor de artigo publicado”, afirmou.

Formatação e envio

O envio dos artigos deve ser feito através do e-mail revista@aleam.gov.br observado o prazo de 31 de dezembro e obedecendo critérios de formatação, como: ser enviado em formato eletrônico (Microsoft Word, preferencialmente), em folha tamanho A-4, fonte Times New Roman (tamanho 12), espaçamento entre linhas de 1,5 e fonte Times New Roman (tamanho 10) para as notas de rodapé, citações seguindo o sistema numérico (em notas de rodapé), acompanhados de título em português e inglês, resumo e abstract, palavras-chave e Keywords, amoldando-se, também, ao estabelecido nas normas da ABNT referentes à apresentação de artigos em publicações periódicas (NBR 6022/2003 – NBR 6023/2018 – NBR 10.520/2002 – NBR 5892/1989 e 6024/2003).

Para mais especificações verificar o modelo de artigo disposto no anexo do edital de submissão da Revista, disponível na edição nº1579 do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo disponível no site da Assembleia em http://www.ale.am.gov.br/tipos-publicacoes/diario-oficial/