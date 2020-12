Em eleição relâmpago, Jair Souto é reconduzido à presidência da AAM

O prefeito reeleito de Manaquiri, Jair Souto (MDB) foi reconduzido à presidência da Associação Amazonense dos Municípios (AAM).

A eleição relâmpago aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 11, com a presença de 16 prefeitos do interior do estado.

O prefeito de Santo Antônio do Içá, Abraão Lasmar, será o vice.

A AAM estava sem presidente desde o início do período de eleições, quando Júnior Leite (PSC) renunciou para disputar e vencer a reeleição em Maués.