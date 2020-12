Câmara Municipal de Manaus é recomendada a receber recertificação da Gestão de Qualidade

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) recebeu nesta sexta-feira (11/12) a recomendação da empresa Rina Brasil Serviços Técnicos Ltda, para a recertificação do Sistema de Gestão Integrado (SGI) ISO 9001/2015 (Qualidade) e ISO 14001/2015 (Ambiental).

A auditoria externa, que começou na última quarta-feira (09) foi encerrada nesta sexta-feira (11) com a apresentação do relatório do auditor líder do Rina, José Brito Guimarães que parabenizou a Casa Legislativa por manter o foco mesmo em meio à pandemia. “A Câmara e seus servidores estão de parabéns por manter todos os processos atualizados e por isso recomendei a recertificação das normas”, disse.

Para o diretor geral da CMM, Carlos Moura, a recertificação é um prêmio ao fim dessa legislatura, e que essa era uma das metas do presidente da Casa Legislativa, vereador Joelson Silva (Patriota). “O presidente Joelson Silva sempre trabalhou com transparência e responsabilidade ambiental e ele nos deu essa missão, de conseguir a recertificação, conquistada mais uma vez, dessa vez em sua gestão. Em nome dele, agradeço a todos que se esforçaram para alcançar essa meta”, enfatizou.

A auditoria envolve diversos processos da Casa, entre eles, o Sistema de Gestão Integrada (SGI), o setor administrativo (aquisição, protocolo, patrimônio), comunicação com o cliente (comunicação, protocolo e ouvidoria) e processo financeiro.

Certificação

A Câmara Municipal de Manaus foi certificada com a norma ISO 9001:2008 no dia 30 de outubro de 2014, em carta de recomendação expedida pelos auditores do grupo Rina, para que o Poder Legislativo Municipal obtivesse a certificação da ISO 9001:2008. De posse da certificação, a CMM se tornou a 14ª Casa Legislativa Municipal do país a obter a norma ISO 9001:2008 e Manaus a 3ª capital a receber a recomendação.