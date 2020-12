Samsung lança campanha digital para mostrar que os novos WindFree têm tudo, menos o vento

O verão está chegando e a Samsung quer mostrar a melhor, mais saudável e mais econômica forma de refrescar sua casa. No início de dezembro, a marca lança uma campanha especial para explicar os benefícios de seus novos modelos de ar-condicionado, lançados em 2020: a linha WindFree¹, que têm tudo, menos o vento direto, colaborando com conforto e bem-estar dos consumidores e eliminando a sensação incômoda de frio.

A campanha é toda digital e fica em circulação até o fim de janeiro. Foram produzidas peças para redes sociais e um filme, já disponível no canal da Samsung Brasil no YouTube. Além disso, influenciadores foram convocados para experimentar as vantagens do novo WindFree Plus, que conta com 23 mil microfuros para espalhar o ar de forma mais homogênea, Inteligência Artificial² para identificar os hábitos do usuário e conectividade – é possível comandá-lo via aplicativo SmartThings³ em um smartphone, tablet ou até em uma TV Samsung.

“A nova geração de aparelhos de ar-condicionado da Samsung está pronta para atender às demandas mais urgentes do consumidor. A pioneira tecnologia WindFree é uma aliada do conforto, já que elimina o vento direto, e ainda traz recursos de conectividade e inteligência artificial que ajudam a otimizar rotinas e trazer mais conveniência para o dia a dia dos usuários. A campanha chega para mostrar ao consumidor que é possível contar com produtos que eliminam o incômodo do vento direto e a Samsung traz a solução para combater essa preocupação”, aponta Patrícia Pessoa, Diretora de Marketing da Divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

A campanha conta com um vídeo de 30 segundos que traz os diferenciais do nosso WindFree e mostra como a Samsung inovou ao acabar com o vento direto e primar pelo conforto dos consumidores. Características como o resfriamento 43%4 mais rápido do que em modelos convencionais e a presença de Inteligência Artificial para identificar e criar padrões de uso também são destacados.

A campanha ainda vai contar com peças que mostrarão situações em que o vento incomoda, como em um quarto de bebê, enquanto ele dorme, ou a comida que esfria mais rapidamente, para ressaltar que a tecnologia WindFree, de fato, proporciona o fim da sensação desagradável de vento frio.

Nos desdobramentos, outros recursos serão apresentados: o Modo Good Sleep, que é acionado pelo usuário para detectar o estágio do sono para oferecer uma temperatura mais agradável, sem vento direto, a possibilidade de comandar o WindFree Plus mesmo fora de casa com o app SmartThings, a limpeza automática da serpentina quando o aparelho é desligado, o filtro de ar de manutenção fácil e o compressor inverter que assegura 40%5 menos ruído e 77% de economia6 de energia em comparação a modelos convencionais.

Nesse ano, a marca expandiu seu portfólio com a nova categoria, trazendo duas versões, o novo WindFree, que torna mais acessível o uso da tecnologia exclusiva sem vento e o WindFree Plus, que é o produto mais completo da categoria, que além da tecnologia sem vento, traz conectividade através do aplicativo SmartThings e Inteligência Artificial.

Confira as redes sociais da Samsung para ficar por dentro das novidades da campanha sobre os novos WindFree e conheça mais sobre os modelos em uma plataforma exclusiva.