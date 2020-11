Mãe de David tem agravamento no quadro clínico e candidato cancela sua ida ao debate

Diante do agravamento das condições de saúde da mãe de David Almeida, a coligação Avante Manaus comunica que o seu candidato terá que cancelar a sua participação no debate da Rede Amazônica. Ao contrário de seu adversário, David tem participado de debates desde o primeiro turno. Por isso, pede a compreensão dos manauaras para as circunstâncias que causaram a sua ausência no debate desta noite. COLIGAÇÃO AVANTE MANAUS – Avante, Democratas, PMB, PTC, Pros e PV.