David e Marcos Rotta serão eleitos no próximo domingo

A apenas três dias das eleições, duas novas pesquisas apontam a liderança de David Almeida (Avante) nas intenções de voto do eleitor manauara. O estudo registrado pela Perspectiva, divulgado na manhã desta quinta-feira (26), mostra a liderança do candidato David Almeida (Avante), com 55% das intenções de voto, enquanto Amazonino Mendes (Podemos) está com 45%.

Já a pesquisa divulgada pela Real Big Data, encomendada pela TV Norte, aponta David com 46% dos votos contra apenas 31% de Amazonino, uma diferença de 15 pontos. No estudo, os votos brancos e nulos somam 13% e não souberam ou não responderam, 10%.

A big data aponta ainda a alta rejeição de Amazonino, que é de exorbitantes 41% do eleitorado de Manaus, um fantasma que assombra a candidatura do ex-prefeito desde o primeiro turno.

“Ao lado do meu vice, Marcos Rotta, eu tenho focado minha campanha em apresentar propostas e projetos para melhorar Manaus. Apesar de ser alvo de ataques diários por parte dos meus adversários, acho que os manauaras merecem um debate de ideias entre os candidatos a seus representantes, é isso que o povo quer, e esse resultado está se espelhando nas pesquisas”, afirmou David.

Dados oficiais

A Perspectiva Mercado e Opinião entrevistou 1.000 eleitores nos dias 24 e 25 de novembro. A margem de erro da pesquisa é de 3,1%, para mais ou para menos, com grau de confiabilidade de 95%, o que significa dizer que, se fossem feitas 100 entrevistas com a mesma metodologia, 95 estariam dentro da margem de erro prevista.

O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número de identificação AM-00077/2020.

A Big Data realizou 880 entrevistas entre os dias 21 e 24 de novembro, com margem de erro de 3% e confiabilidade de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número 09625/2020.