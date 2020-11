PREFEITO ELEITO DE ENVIRA RUAN MATTOS É RECEBIDO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA FEDERAL RODRIGO MAIA

Na manhã desta quarta-feira 25, o Prefeito mais novo do Estado do Amazonas, Ruan Mattos-eleito pelo Partido Liberal-PL no município de Envira-AM, foi recebido pelo Presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, na companhia do deputado Federal Marcelo Ramos e do ex-prefeito de Envira Rômulo Mattos, onde trataram sobre geração de emprego e renda, desenvolvimento sustentável no interior do Amazonas, além de outros assuntos importantes para o município de Envira, bem como para o estado do Amazonas.