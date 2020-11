David diz que Amazonino promete auxílio ‘fantasioso’ para enganar eleitor

O candidato à Prefeitura de Manaus e líder nas pesquisas de intenção de voto, David Almeida (Avante), questionou a promessa de campanha de seu adversário, Amazonino Mendes (Podemos), argumentando que o Executivo municipal não pode arcar com as despesas de um auxílio de R$ 300 para 137 mil pessoas, que ele avaliou como uma tentativa de iludir o eleitor manauara com conteúdo fantasioso.

Segundo David, a proposta acarretaria em uma despesa de pelo menos R$ 2 bilhões aos cofres públicos, recursos que não existem. “Essa é mais uma tentativa dos nossos adversários de ganharem as eleições com mentiras. Ele promete isso por quatro anos em seu programa eleitoral, mas, quando é questionado em entrevista, diz que não é bem assim. A população está cansada dessa velha maneira de fazer política. É por isso que eu não fiz promessas, mas sim propostas e compromissos factíveis durante a minha campanha”, argumentou.

Com base em verdadeiros estudos técnicos baseados no orçamento do município, David afirmou o seu programa, o ‘Auxílio Manauara’, é totalmente palpável e vai beneficiar entre trabalhadores informais e famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade, com auxílio de R$200.

David lembra que a pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) afetou milhares de famílias, e adianta que a Prefeitura deve atender mais de 40 mil famílias que já são cadastradas pelo município e que os programas emergenciais do governo federal estão chegando ao fim em dezembro. Segundo o candidato, há recursos nos cofres da Prefeitura para criação do benefício, uma vez que o orçamento anual do município é de, aproximadamente, R$ 6 bilhões.

“O nosso compromisso é com o bem-estar das famílias manauaras, e nós vamos fazer o que for necessário para proporcionar melhores condições de vida às pessoas, especialmente as mais afetadas pela pandemia. Os auxílios emergenciais estão chegando ao fim. Sabemos que esse valor vai fazer a diferença, porém também trabalharemos para, na gestão Municipal, criar oportunidades de emprego e renda para os manauaras ao longo dos próximos quatro anos”, explica David.

Emprego e renda

Para reforçar as ações de recuperação econômica dos manauaras no pós-pandemia, David disse que vai agir partir da ampliação das equipes de saúde básica; a criação de 7 mil novas vagas de creches nas comunidades; a implantação de programas esportivos nas comunidades; e as obras de infraestrutura por toda a cidade, além de parcerias de formação e capacitação com as empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

David ainda anunciou que pretende criar pelo menos 7 mil novos empregos na área da saúde municipal com a implantação de 805 equipes de médicos da família para atender as reais necessidades da cidade.

Investimentos

No combate à pobreza e ao desemprego, David disse que vai buscar dar, na Prefeitura de Manaus, a atenção que os investidores precisam para gerar empregos e riqueza para a economia municipal. Além de trabalhar pela criação do comitê de desburocratização, o candidato disse que vai buscar os caminhos para diminuir a carga tributária municipal para os setores, sem com isso prejudicar o orçamento municipal, além de rever leis que hoje impactam negativamente nos investimentos.

“No primeiro momento, de forma emergencial, nós vamos trabalhar com o auxílio aos que mais precisam. Agora, para combater a pobreza com mais segurança, é necessário gerar empregos. Para que isso seja possível, os investidores precisam de segurança jurídica junto aos órgãos públicos, e a Prefeitura deve ser uma instituição facilitadora daqueles que querem gerar empregos na nossa cidade”, avalia David.