Black Friday Samsung: TVs e notebooks figuram entre os mais procurados pelo público, aponta pesquisa

Levantamento feito em parceria com a MindMiners, aponta a Samsung como a marca mais lembrada para a Black Friday e traz o comportamento do consumidor para o período. Os dados mostram que dois produtos eletrônicos¹, que ganharam força no mercado nos últimos meses, devem figurar entre os mais procurados pelo público nesta Black Friday: as Smart TVs e os notebooks.

As TVs têm a preferência de 24,7% dos consumidores ouvidos pela pesquisa. Além disso, a Samsung foi a marca mais lembrada no segmento para esta Black Friday. O índice da Samsung foi de 78,6%, com larga vantagem para os principais concorrentes. Sobre o investimento planejado pelos consumidores, 35,7% dos entrevistados pensa em gastar pelo menos R$ 2.500 em uma nova TV na Black Friday.

Já os fatores que têm maior influência na escolha de uma TV são tecnologia (42,9%) e tamanho da tela (23,2%). Esse desejo por telas grandes também é refletido em outra estatística: 44,8% pretendem comprar uma TV de pelo menos 50”.

“As pessoas desejam cada vez mais uma TV que não seja uma simples reprodutora de canais abertos ou por assinatura. Isso explica o desejo por mais tecnologia, mostrado pela pesquisa. Experiências multiplataforma e de conectividade ganham importância e juntar isso com qualidade de imagem e design elegante é a chave para entregar os produtos mais completos do mercado”, explica Patricia Pessoa, diretora de marketing da divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Sobre os notebooks, é curioso notar que eles tiveram um crescimento em comparação aos números da pesquisa feita pela Samsung na Black Friday do ano passado. Em 2019, eles apresentavam 10% da intenção dos entrevistados e agora estão com 22%. Esse aumento no interesse pode ser explicado pela necessidade de se criar estações de trabalho em casa ao longo deste ano.

“Desde o início do ano, detectamos uma busca maior por notebooks que atendam às demandas de trabalho, estudo, lazer e demais necessidades em rotinas que sofreram com muitas mudanças. E um dos grandes pontos fortes da Samsung está na variedade de soluções, oferecendo equipamentos para diferentes perfis de usuários, seja no desempenho de alta performance, com designs que se adequam a diversos ambientes ou na capacidade de adaptação a cotidiano. Além disso, nossos produtos contribuem para a produtividade ao serem facilmente sincronizados a outros dispositivos, ampliando suas vantagens e tornando as rotinas mais eficientes e inteligentes”, afirma Sandra Chen, diretora da área de notebooks da Samsung Brasil.

Os eletrônicos favoritos dos consumidores, segundo a pesquisa Black Friday Samsung, ainda têm máquinas de lavar ou lavar e secar (13,7%), aparelhos de ar-condicionado (11,5%), geladeiras (10,6%), aspiradores de pó (9,3%) e robôs de limpeza (8,8%).

Realizada na primeira semana de novembro, a pesquisa foi elaborada a partir de questões com respostas únicas, abertas e de ranqueamento, norteadas por quatro pilares: reputação, conectividade, tipos de produto e hábitos de consumo. Para mais informações sobre as condições especiais preparadas pela Samsung para esta Black Friday, acesse: https://samsung.com.br/blackfriday-suacasa/