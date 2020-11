Relato de ensino à distância de professora estadual rende publicação em revista da UEA

Mostrar, academicamente, a rotina de aprender e ensinar sobre as artes, durante o período de aulas online devido à pandemia do novo coronavírus, rendeu à professora Muriell Gonçalves, da Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Garcitylzo do Lago e Silva, uma publicação na revista Extensão em Revista – Edição Especial Artes, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que será publicada no primeiro trimestre de 2021. “É uma possibilidade de mostrar meu trabalho nas escolas”, observa Muriell.

Com mais de 15 anos de experiência no ensino de Artes, a professora, que é formada pela 1ª turma de licenciatura em Dança da UEA e especialista em Metodologia de Ensino de Artes, diz que durante a suspensão das aulas presenciais buscou se reinventar, pesquisar novas maneiras de ensinar e teve um bom retorno dos estudantes.

“Eu enviava vídeos de instruções e eles produziam em casa. No começo, os pais estavam presentes, participavam, mas com a volta do comércio muitos voltaram a trabalhar e participavam menos ou enviavam as atividades de noite. O artigo ‘Ensinar e aprender Arte, mesmo à distância’ é um relato de experiência sobre o ensino de artes durante a pandemia, por grupos de WhatsApp, todo esse desafio”, explica a docente.

Muriell diz estar honrada com a aceitação do trabalho para a revista e que esta é uma possibilidade de expor o trabalho nas escolas, o que tem feito nesses anos e que é extremamente importante mostrar que não é fácil, mas que é possível contribuir com a educação das crianças.

“A arte foi imprescindível durante a pandemia. A gente viu muitos estudiosos falando sobre a dificuldade das pessoas em ficarem ‘presas’ dentro de casa e a música, o vídeo, o cinema, o próprio YouTube, tudo isso faz parte da arte. Sem essa ferramenta artística, sem esse acesso às artes, as pessoas teriam ficado mais agoniadas, seria muito mais difícil encarar esse momento de não poder ter liberdade se a gente não conseguisse ouvir uma música, assistir uma novela, as lives dos artistas, tudo isso contribuiu”, avalia a professora.

Publicação – A edição especial da revista é uma parceria estabelecida pelo Programa de Extensão Polo Arte na Escola (UEA), Gerência de Formação Continuada (GFC/DDPM/Semed) e Secretaria de Estado de Educação e Desporto, que busca valorizar o professor e sua prática realizada na escola. Além de oferecer formação continuada, essa parceria incentiva a troca de experiências entre os professores por meio de publicação de artigo (relatos de experiências) como forma de despertar novos olhares e inspirar alunos, cidadãos e comunidades. Neste caso, a publicação oferecida é na revista científica digital da UEA, Extensão em Revista.